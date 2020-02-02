Победитель Australian Open-2020 Новак Джокович прокомментировал инцидент во втором сете финала против Доминика Тима. В девятом гейме судья на вышке Дамьен Дюмусуа дважды предупредил серба за затяжку. Новак отдал свою подачу, а потом похлопал арбитра по ботинку.

«Мне показалось, что второе предупреждение было излишним. Первое – да, никаких проблем. Но второе в такой ситуации не было необходимым. Мне кажется, он мог отреагировать по-другому. Это был поворотный момент матча, важный гейм, понимаете… Счет был по четыре, я сделал ответный брейк, а потом отдал тот гейм на подаче. Это изменило ход игры.

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Что касается прикосновения к обуви судьи, то я не знал, что это полностью запрещено. Я думал, это было просто доброе, по-настоящему дружеское касание. Я не подразумевал ничего агрессивного, никакого рукоприкладства.

Мы обменялись фразами, но никаких оскорблений не было, иначе я бы точно получил предупреждение. А после того, что вы мне рассказали, я хочу поблагодарить его за то, что он не предупредил за прикосновение. Это все, что я могу сказать», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак победил Доминика в пяти сетах – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Он впервые выиграл финал «Шлема», уступая 1-2 по сетам.

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