Победитель Australian Open-2020 Новак Джокович может столкнуться с финансовыми санкциями за поведение в финале против Доминика Тима.

Во втором сете серб получил подряд два предупреждения за затяжку времени на подаче, а после проигранного гейма похлопал судью на вышке по ботинку и сказал: «Ты сделал себе имя, отличная работа».

Как передает Yahoo! Sports, согласно правилам «ТБШ», Джоковичу грозит штраф в 30 тыс австралийских долларов (20 тыс американских долларов), хотя наказание остается на усмотрение руководства.

Если Новак избежит наказания, некоторые фанаты будут в ярости:

«Если бы Кирьос ударил судью по ноге, он бы уже сидел в мельбурнской тюрьме. Но на Джоковича распространяется какой-то другой свод правил».

Победа в Мельбурне принесла Новаку 4,120 млн австралийских долларов.

Джокович – восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

Джокович проваливался в бездну и чуть не проиграл финал. Помог гигантский тайм-аут

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