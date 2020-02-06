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Надаль: «Не буду лицемерить: я бы предпочел победу Тима над Джоковичем в финале»
Рафа добавил, что не стал спать хуже из-за итогового триумфа Новака.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, за кого он переживал в финале Australian Open.
– В Австралии мы увидели, что Next Gen продолжает громко заявлять о себе, но Биг-3 еще упирается. Вы идентифицируете себя как часть Биг-3 или вы все же считаете это индивидуальным спортом? И предпочли бы ли вы победу Тима в финале, чтобы удержать первую строчку?
– Безусловно, я бы предпочел, чтобы победил Тим. Не буду лицемерить, правильно же? Для меня лично было бы лучше, если бы победил Тим. Но последние два дня я спал так же хорошо, как и прежде, честно говоря. В этом плане неважно, победил ли Доминик или Новак.
Этот турнир был успешным для Новака, сейчас он лучший теннисист в мире. Цифры говорят так. Нам остается только поздравить его с очередным выдающимся успехом.
Безусловно, в Next Gen много хороших молодых игроков, и в полуфинале был один из них – Александр Зверев. Тим не может считаться частью Next Gen. Почему? Ну ему уже 26 лет (смеется). Не 20 и не 21, – сказал Надаль в интервью Marca.
- Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале АО, а позже сам Доминик не справился с Джоковичем в финале, ведя 2-1 по сетам.
- В результате Новак сместил Рафу с первой строчки рейтинга и приблизился по выигранным «Шлемам» (17-19).
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