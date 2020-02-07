2 февраля Новак Джокович выиграл восьмой трофей в Мельбурне после восьми финалов, но австралийская публика в главном матче была на стороне Доминика Тима. Это слегка огорчило отца серба Срджана Джоковича.

«Семикратный чемпион AO на Центральном корте, где он не проиграл ни одного финала, против какого-то австрийца, и они болеют за австрийца... Представьте себе степень неуважения к Новаку! Это просто невероятно, но то же самое происходит в Лондоне, Нью-Йорке... Чуть лучше в Париже, но так же плохо в Мадриде.

Это спорт для богатых людей, и они не могут принять, что кто-то из бедной и маленькой Сербии был лучшим игроком в мире последние 10 лет», – сказал Джокович-старший сербскому изданию Telegraf.

У 32-летнего Новака 17 трофеев «ТБШ».

Сербу осталось три титула на мэйджорах до мирового рекорда Роджера Федерера.

76-летняя болельщица проникла на фотосессию Джоковича с трофеем AO, чтобы поздравить теннисиста

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме