Сроки окончания пандемии коронавируса неизвестны даже приблизительно, поэтому организаторы соревнований прорабатывают различные сценарии чуть ли не на год вперед.

Следующий розыгрыш Australian Open намечен на январь 2021-го, но спортивный директор турнира Крэйг Тили не уверен, что мэйджор пройдет в привычном формате. Он подтвердил, что оргкомитет прорабатывают различные сценарии, включая проведение турнира за закрытыми дверьми:

«Сейчас столько неопределенности на тему того, что произойдет в следующем месяце, не говоря уже о том, что будет через восемь месяцев.

Например, мы рассматриваем, с чем можем столкнуться, если игрокам придется провести длительное время на карантине, прежде чем он смогут свободу перемещаться по Австралии.

Другой пример: на случай, если в следующем году массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены или серьезно ограничены, мы рассматриваем возможность проведения турнира для телевещателей», – сказал Тили, чьи слова приводит Tennis 365.

Открытый чемпионат Австралии-2020 закончился победами Новака Джоковича и Софии Кенин.

«Ролан Гаррос»-2020 был перенесен на конец сентября, Уимблдонский турнир впервые с 1945 года не состоится.

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