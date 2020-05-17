Классика Australian Open: полуфинал Джоковича и Маррея в 2012-м

Официальный канал мельбурнского «Шлема» повторяет легендарный пятисетовый матч.

В январе 2012 года Новак Джокович приехал в Мельбурн в качестве действующего победителя трех турниров «Большого шлема». Он двигался к третьему подряд финалу против Рафаэля Надаля на «Шлемах», но в полуфинале столкнулся с реальными трудностями.

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Финал АО-2012, кто бы там ни сыграл, стал самым длинным в истории Открытой эры.

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