Классика Australian Open: Серена против Халеп в четвертом раунде-2019

Официальный канал АО стримит знаменитый матч на голубом харде Мельбурна.

Матч первой ракетки мира Симоны Халеп против легендарной Серены Уильямс стал одним из главных украшений Australian Open-2019. Первый сет сулил американке легчайшую победу, но даже на корте развернулась настоящая бойня с мясом.

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