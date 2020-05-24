Классика Australian Open: Серена против Халеп в четвертом раунде-2019

Серена Уильямс и Симона Халеп на Australian Open-2019
Фото: Getty Images
Официальный канал АО стримит знаменитый матч на голубом харде Мельбурна.
Матч первой ракетки мира Симоны Халеп против легендарной Серены Уильямс стал одним из главных украшений Australian Open-2019. Первый сет сулил американке легчайшую победу, но даже на корте развернулась настоящая бойня с мясом.
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