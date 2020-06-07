Датчанка взяла «Шлем» в упорной борьбе.

Официальный ютьюб-канал Australian Open повторяет женский финал 2018 года между датчанкой Каролин Возняцки и румынкой Симоной Халеп, который продлился почти три часа.

Возняцки победила со счетом 7:6, 3:6, 6:4 и взяла свой первый и единственный «Большой шлем», а Халеп ночью после матча попала в больницу из-за обезвоживания. Наслаждайся ретро-записями, пока теннис на карантине.

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