Теннис
Australian Open

Включай финал AO-2018 Возняцки – Халеп, после которого Симона попала в больницу из-за обезвоживания

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Симона Халеп и Каролин Возняцки

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Датчанка взяла «Шлем» в упорной борьбе.

Официальный ютьюб-канал Australian Open повторяет женский финал 2018 года между датчанкой Каролин Возняцки и румынкой Симоной Халеп, который продлился почти три часа.

Возняцки победила со счетом 7:6, 3:6, 6:4 и взяла свой первый и единственный «Большой шлем», а Халеп ночью после матча попала в больницу из-за обезвоживания. Наслаждайся ретро-записями, пока теннис на карантине.

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