Теннис
Australian Open

Australian Open могут перенести из Мельбурна в Сидней из-за вспышки коронавируса

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Australian Open 2021 omringd door vraagtekens

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

Экономика важнее здоровья.

Заместитель премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Джон Бариларо опасается, что Мельбурн не сможет принять Australian Open-2021 из-за вспышки коронавируса в городе.

«Турнир невероятно важен для экономики всей страны. Мы планируем переговоры с Мельбурном, потому что хотим провести Australian Open. Возможно, получится перенести соревнование в Сидней. Нельзя отменять «Шлем», – цитирует Джона ESPN.

Australian Open

Включай финал AO-2018 Возняцки – Халеп, после которого Симона попала в больницу из-за обезвоживания

07/06/2020 В 12:15
  • 796 435 человек посетили Australian Open-2019, обновив рекорд турнира.
  • Седьмой титул взял в Мельбурне Новак Джокович в начале этого года. Никто не выигрывал турнир чаще.

Свитолина, Бертенс и Вавринка отказались от участия в US Open из-за COVID-19

Подписывайся на нас Вконтакте

Australian Open

Классика Australian Open: Серена против Халеп в четвертом раунде-2019

24/05/2020 В 11:02
Australian Open

Классика Australian Open: полуфинал Джоковича и Маррея в 2012-м

17/05/2020 В 11:50
По теме
ТеннисAustralian Open
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир

  • Формула E

    FIA Championship-2020. Берлин

    Обзор

    Eurosport 109:34-10:36
    По подписке
  • Play Icon
    Идет сейчас
    Олимпийские игры

    Тележурнал «Живые легенды»

    Питер Ван ден Хугенбанд

    Eurosport 210:27-10:54
    По подписке
    Play Icon
    Идет сейчас