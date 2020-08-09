Australian Open могут перенести из Мельбурна в Сидней из-за вспышки коронавируса

Australian Open 2021 omringd door vraagtekens
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Экономика важнее здоровья.
Заместитель премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Джон Бариларо опасается, что Мельбурн не сможет принять Australian Open-2021 из-за вспышки коронавируса в городе.
«Турнир невероятно важен для экономики всей страны. Мы планируем переговоры с Мельбурном, потому что хотим провести Australian Open. Возможно, получится перенести соревнование в Сидней. Нельзя отменять «Шлем», – цитирует Джона ESPN.
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