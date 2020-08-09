Australian Open могут перенести из Мельбурна в Сидней из-за вспышки коронавируса

Экономика важнее здоровья.

Заместитель премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Джон Бариларо опасается, что Мельбурн не сможет принять Australian Open-2021 из-за вспышки коронавируса в городе.

«Турнир невероятно важен для экономики всей страны. Мы планируем переговоры с Мельбурном, потому что хотим провести Australian Open. Возможно, получится перенести соревнование в Сидней. Нельзя отменять «Шлем», – цитирует Джона ESPN.

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796 435 человек посетили Australian Open-2019, обновив рекорд турнира.

Седьмой титул взял в Мельбурне Новак Джокович в начале этого года. Никто не выигрывал турнир чаще.

Свитолина, Бертенс и Вавринка отказались от участия в US Open из-за COVID-19

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