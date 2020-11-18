Об этом сообщает Tennis Channel. Если подобное произойдет, игроки не успеют провести две недели в изоляции, чтобы это не нарушило календарь игр. При лучших раскладах, если их впустят в Австралию в начале января, первый турнир, который они смогут провести без нарушения эпидемиологических норм – Australian Open.