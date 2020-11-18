Старт сезона-2021 может быть отложен из-за решения австралийских властей не впускать теннисистов в страну в декабре.
Об этом сообщает Tennis Channel. Если подобное произойдет, игроки не успеют провести две недели в изоляции, чтобы это не нарушило календарь игр. При лучших раскладах, если их впустят в Австралию в начале января, первый турнир, который они смогут провести без нарушения эпидемиологических норм – Australian Open.
Australian Open
Australian Open могут перенести из Мельбурна в Сидней из-за вспышки коронавируса
Власти Австралии опасаются, что въезд большого числа игроков и представителей их команд приведет к рестарту пандемии. За последние две недели в Мельбурне не было выяслено ни одного случая коронавируса.
- Помимо Australian Open, на континенте в начале сезона проводятся турниры ATP и WTA Аделаида, Окленд, а также женские соревнования в Брисбене и Хобарте.
- В 2020-м первый австралийский турнир стартовал 6 января.
Australian Open
Включай финал AO-2018 Возняцки – Халеп, после которого Симона попала в больницу из-за обезвоживания
Australian Open
Классика Australian Open: Серена против Халеп в четвертом раунде-2019