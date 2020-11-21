Начало Открытого чемпионата Австралии может быть перенесено на февраль или март из-за протоколов безопасности в связи с пандемией коронавируса в стране.
Предварительной датой проведения Australian Open значится 18-31 января 2021 года. Tennis Australia планировала, что игроки приедут в штат Виктория в середине декабря, чтобы успеть пройти обязательный двухнедельный карантин перед турниром в Мельбурне. В конце сентября исполнительный директор Tennis Australia Крейг Тили заявил, что теннисисты, прибывающие на турниры в Австралию, могут получить возможность соревноваться во время обязательного карантина.
«Я уверен, что у нас будет Australian Open в начале следующего года. Точные сроки, точные договоренности, еще не согласованы, как только это будет сделано, я буду рад поделиться этим с вами», – заявил премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс.
- Действующими чемпионами Мельбурна являются Новак Джокович и София Кенин.
- Из-за пандемии Уимблдон-2020 был отменен, а «Ролан Гаррос» стартовал не в конце мая, а летом.