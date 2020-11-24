Трехраундовый квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии может быть отменен, чтобы основной турнир состоялся в январе, как было запланировано изначально, сообщает The Age.

Такое решение позволит начать AO 25 января. Кроме того, планируется максимально сократить количество игроков и сотрудников тренерских штабов, как это было сделано перед US Open 2020 года.

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Ранее ходили слухи о переносе турнира на апрель. По планам организаторов, Открытый чемпионат Австралии должен был стартовать 18 января.

По последней информации, правительство Австралии фактически запретило спортсменам прибывать в страну до начала января.

Таким образом, нахождение на карантине и последующая подготовка к турниру становится затруднительной.

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