Трехраундовый квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии может быть отменен, чтобы основной турнир состоялся в январе, как было запланировано изначально, сообщает The Age.
Такое решение позволит начать AO 25 января. Кроме того, планируется максимально сократить количество игроков и сотрудников тренерских штабов, как это было сделано перед US Open 2020 года.
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Ранее ходили слухи о переносе турнира на апрель. По планам организаторов, Открытый чемпионат Австралии должен был стартовать 18 января.
- По последней информации, правительство Австралии фактически запретило спортсменам прибывать в страну до начала января.
- Таким образом, нахождение на карантине и последующая подготовка к турниру становится затруднительной.
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