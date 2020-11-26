The Age сообщает, что турнир «Большого шлема», скорее всего, начнется 1 февраля, но для этого власти штата должны разрешить теннисистам прибыть в Мельбурн до 7 января.

Игроки пройдут 14-дневный карантин, и власти настаивают, что в этот период они не должны тренироваться. Tennis Australia, ATP и WTA ведут переговоры, чтобы тренировки были разрешены в специально отведенных местах. Иначе у теннисистов останется всего десять дней для подготовки к Australian Open и предшествующим турнирам.