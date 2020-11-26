Федерация тенниса Австралии в сотрудничестве с местными властями ищет способы проведения Australian Open-2021.
The Age сообщает, что турнир «Большого шлема», скорее всего, начнется 1 февраля, но для этого власти штата должны разрешить теннисистам прибыть в Мельбурн до 7 января.
Australian Open
На Australian Open могут отменить квалификацию
Игроки пройдут 14-дневный карантин, и власти настаивают, что в этот период они не должны тренироваться. Tennis Australia, ATP и WTA ведут переговоры, чтобы тренировки были разрешены в специально отведенных местах. Иначе у теннисистов останется всего десять дней для подготовки к Australian Open и предшествующим турнирам.
- Проведение командного ATP Cup не планируется.
- Действующие чемпионы Australian Open – Новак Джокович и София Кенин.
Australian Open
Australian Open-2021 хотят перенести на март
Australian Open
Власти Австралии запретят теннисистам въезд в страну в декабре. Как же начало сезона-2021?