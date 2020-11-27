Теннисисты смогут тренироваться во время карантина после прибытия в Австралию.

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) получила на это разрешение от правительства штата Виктория. Игроков обяжут пройти 14-дневный карантин, во время которого будут разрешены тренировки. Турнир «Большого шлема» Australian Open состоится, но, скорее всего, не начнется в запланированный изначально день 18 января. Он стартует через неделю или две.

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Также The Straits Times подтвердил информацию об отмене ATP Cup – командного турнира для 24 сборных, который в 2020 году состоялся на кортах Брисбена, Перта и Сиднея. Вместо него в Мельбурне пройдет несколько других турниров ATP и WTA, на которых теннисисты смогут подготовиться к Australian Open.

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