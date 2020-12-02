Появилась почти официальная информация о старте и проведении Australian Open-2021 – о процессе переговоров с местными властями рассказал глава Tennis Australia Крэйг Тайли.

Скорее всего, первый мэйджор сезона начнется 8 февраля после отбытия теннисистами двухнедельного карантина. Федерация тенниса Австралии организует и оплатит чартерные рейсы для игроков и их команд, которым следует приехать 15-18 января.

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«На согласование всех вопросов ушло много времени, но, кажется, мы сможем начать Australian Open 8 февраля, – цитирует Тайли Daily Telegraph. – Игроки пройдут двухнедельный карантин, начиная с 15 января, но власти штата Виктория согласились на особые условия. Они поняли, что теннисисты должны готовиться к «Большому шлему».

Условия карантина будут строгими, но после спортсмены смогут жить где угодно, ходить где угодно, играть подготовительные матчи, а потом выступать на Australian Open перед заполненными трибунами».

Карантин начнется лишь после прибытия последнего игрока. Теннисистов разделят на пары – после первого отрицательного теста на коронавирус можно будет приступать к тренировкам, но только с назначенным организаторами спарринг-партнером. Покидать номер в гостинице можно максимум на пять часов в день: два отведены тренировкам на корте, два – тренировкам в спортзале, оставшееся время – прием пищи на территории отеля.

Действующие победители австралийского «Шлема» – Новак Джокович и София Кенин.

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