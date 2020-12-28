«Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние два месяца он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Но, проконсультировавшись с командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший вариант – вернуться к соревнованиям после Australian Open», – цитирует Тони Годсика AP News.