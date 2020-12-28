Возрващение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера на корт после травмы откладывается – агент 39-летнего швейцарского теннисиста заявил, что тот пропустит Australian Open.

«Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние два месяца он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Но, проконсультировавшись с командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший вариант – вернуться к соревнованиям после Australian Open», – цитирует Тони Годсика AP News.

Теннис
Надаль признался, что хранит футболку Федерера с 2007 года
22/12/2020 В 10:49

Сообщается, что в ближайшее время команда обсудит новый вариант соревновательного календаря – в частности, турниры, которые пройдут в конце февраля. Приоритеты Федерера – Олимпийские игры, «Уимблдон» и US Open.

  • Последний официальный турнир Федерера – АО-2020. Он дошел до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу.
  • В 2020-м по «Большим шлемам» Роджера догнал Рафаэль Надаль.

Официальный календарь ATP – до Австралии пройдут турниры в США и Турции

Читай новости Eurosport в Viber

Теннис
Федерер обошел Месси, Роналду и Леброна по заработку среди знаменитостей
15/12/2020 В 23:20
Теннис
Федерер – лучший спортсмен Швейцарии за 70 лет, Колонья – 2-й
14/12/2020 В 09:34