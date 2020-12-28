Возрващение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера на корт после травмы откладывается – агент 39-летнего швейцарского теннисиста заявил, что тот пропустит Australian Open.
«Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние два месяца он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Но, проконсультировавшись с командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший вариант – вернуться к соревнованиям после Australian Open», – цитирует Тони Годсика AP News.
Сообщается, что в ближайшее время команда обсудит новый вариант соревновательного календаря – в частности, турниры, которые пройдут в конце февраля. Приоритеты Федерера – Олимпийские игры, «Уимблдон» и US Open.
- Последний официальный турнир Федерера – АО-2020. Он дошел до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу.
- В 2020-м по «Большим шлемам» Роджера догнал Рафаэль Надаль.