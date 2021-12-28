Девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович сохраняет шансы на защиту титула в Мельбурне. Руководство турнира «Большого шлема» начало переговоры с властями штата Виктория о медицинском исключении для серба, которое позволило бы ему приехать.

Для посещения Австралии необходима прививка от коронавируса, а Джокович несколько раз отказывался раскрыть свой статус вакцинации. На данный момент лидер мирового рейтинга находится в Белграде.

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Также ранее появившаяся информация о том, что Джокович пропустит ATP Cup, опровергнута. «Нет никаких отказов из команды Сербии», – заявил представитель Tennis Australia.

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Источники – The Age, sport.blic.rs.

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