Французский теннисист Эллиот Беншетри рассказал, что его соперник по квалификации Australian Open сдал положительный тест на коронавирус.

В квалификации Беншетри играл с американцем Денисом Кудлой, а о результате теста стало известно, когда счет по сетам был 6:4, 5:3 в пользу Кудлы.

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По словам француза, если бы он выиграл гейм и сделал счет 4:5, то вышел бы во второй круг, потому что Кудлу сняли бы с матча. Однако гейм взял американец.

Кудла снялся со второго круга Australian Open, а Беншетри ждет решения, нужно ли ему будет проходить карантин после контакта с инфицированным соперником. Сам француз рассчитывает, что сидеть 10 дней в номере ему не придется.

Эллиот Беншентри идет на 221-м месте в рейтинге ATP, Денис Кудла – 114-й.

Во втором раунде один из теннисистов должен был сыграть с австралийцем Дэйном Суини.

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