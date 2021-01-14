Лучшие теннисисты мира постепенно прилетают в Австралию, где обязаны отбыть двухнедельный карантин перед стартом Australian Open и других турниров. Американцу Теннису Сандгрену позволили сесть на турнирный чартер из Лос-Анджелеса в Мельбурн, несмотря на положительный ковид-тест.

Сандгрен сообщил о результате теста в твиттере, а потом написал: «Стоп, кажется, меня пытаются посадить на самолет, хотя он должен был улететь 15 минут назад». Затем теннисист добавил, поблагодарив президента Tennis Australia: «Ого, я в самолете. Крейг Тайли – волшебник».

Теннис Новая возлюбленная Тима работает в цирке. А еще она классно танцует 09/01/2021 В 17:14

Оказывается, Сандгрен официально переболел коронавирусом в ноябре. «Сейчас я полностью здоров, – утверждает американец. Развелось много диванных вирусологов, но между двумя анализами прошло восемь недель. Нет ни одного задокументированного случая, подтверждающего, что сейчас я заразен».

Организаторы Australian Open пояснили, что в некоторых случаях переболевшие коронавирусом люди могут сдавать положительные тесты на протяжении еще нескольких месяцев, уже не являясь переносчиками болезни. При допуске на турнирные рейсы австралийские врачи учитывают историю болезни. Тем не менее, решение о допуске Сандгрена к австралийским турнирам будет принято на месте.

Также положительный тест зафиксирован у тренера третьей ракетки мира Доминика Тома – об этом сообщает Kleine Zeitung. Николас Массу остался дома, в команде австрийца надеются, что он прилетит в Австралию, когда выздоровеет.

Сандгрен – двукратный четвертьфиналист AO, Тим играл в финале в 2020-м.

Согласно правилам, теннисисты и их команды обязаны прибыть в Австралию до 17 января включительно.

Итоговый турнир ATP «Бавария» поздравила Медведева – для него сделали футболку 23/11/2020 В 20:27