Теннисистов, которые добирались до Мельбурна рейсами из Абу-Даби и Лос-Анджелеса, отправят на жесткий 14-дневный карантин. В чартерах вместе с ними летели люди, зараженные COVID-19.

Рейсом из Абу-Даби летели 23 теннисиста, в том чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску, шестая ракетка мира Каролина Плишкова, Анжелика Кербер, Марта Костюк, Мария Саккари, Белинда Бенчич и 2-кратная победительница ТБШ Светлана Кузнецова.

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В число попавших в изоляцию из второго самолета попали Виктория Азаренко, Кеи Нисикори, Слоан Стивенс, Пабло Куэвас, а также переболевшие коронавирусом Теннис Сандгрен и Гвидо Пелья. Всего на карантине окажутся почти 50 человек.

Им будет запрещено покидать номер гостиницы в течение 14 дней. В течение этого периода им будет доступен лишь велотренажер.

Australian Open-2021 состоится на две недели позже обычного срока – с 8 по 21 февраля.

Действующие чемпионы турнира – Новак Джокович и София Кенин.

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