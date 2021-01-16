28-я ракетка мира Юлия Путинцева пожаловалась на условия в австралийском отеле, куда ее заселили перед Australian Open.

Девушка записала видео, на котором видно бегающую по комнате мышь. При этом казахстанской теннисистке нельзя выходить из номера, так как она находится на обязательном двухнедельном карантине.

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«Уже два часа пытаюсь поменять номер! И никто не пришел на помощь из-за карантинной ситуации», – написала Путинцева в твиттере, отметив аккаунты WTA, Australian Open и Tennis Australia.

Основной турнир Australian Open пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Ранее Путинцева вылетела в третьем раунде турнира в Абу-Даби, проиграв Софии Кенин.

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