Лучшие теннисисты мира постепенно прибывают в Австралию, где отбудут (или уже отбывают) обязательный двухнедельный карантин перед Australian Open и разогревочными турнирами. Первая партия прилетела всего пару дней назад, но уже ясно, что идея с принудителной 14-дневной изоляцией оказалась неудачной.

Федерация тенниса Австралии организовала специальные чартерные рейсы, которые вылетали из Лос-Анджелеса и Абу-Даби. К 17 января как минимум в двух самолетах обнаружены четверо зараженных коронавирусом – тренер Бьянки Андрееску Сильвен Бруно, телевизионщик и еще двое неназванных. Из-за этого на карантин без права выхода из номеров поместили всех пассажиров этих рейсов, среди них – 47 теннисистов, которые не смогут тренироваться на корте и в тренажерном зале.

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Ситуация справедливо возмутила попавших в изоляцию игроков. В самолетах их разделили на отсеки по десять человек и пообещали, что помещать на полный карантин будут только в случае обнаружения вируса внутри этой десятки. Произошел обман – закрыли весь самолет и отправили почти 50 спортсменов в неравные условия по сравнению с конкурентами. Среди неудачников – Бьянка Андрееску, Каролина Плишкова, Белинда Бенчич и Виктория Азаренко из топ-20, чемпионка AO-2016 Анжелик Кербер, двукратная победительница «ТБШ» Светлана Кузнецова, экс-четвертая ракетка мира Кэй Нисикори и не только.

Светлана Кузнецова Фото: Getty Images

«Недели тренировок и упорной работы пойдут впустую из-за одного человека в самолете, пустом на три четверти. Безумие. Такие меры не подходят для проведения теннисного турнира», – написала француженка Ализе Корне и удалила твиты после критики австралийцев, которые переживают за свое здоровье.

«Если они оставляют нас на карантине, то тогда у нас должны быть более комфортные условия. Например, у нас тут не очень хороший вайфай, у некоторых его вообще нет. Во-первых, и так просидеть так весь карантин, это какая-то пытка, а во-вторых, мы не сможем чисто физически позвонить нашим тренерам по физподготовке, чтобы получить задания и тренироваться в номере. Нам нужно дать беговые дорожки в номер или велотренажер, который можно было изначально попросить. Тогда я этого не сделала, потому что не рассчитывала, что буду все время сидеть в номере, и он мне был не нужен. Когда мы выйдем из карантина, организаторам стоит нам дать приоритет на тренировки перед первым турниром», – считает украинка Марта Костюк.

В своем стиле резко на ситуацию отреагировала представляющая Казахстан Юлия Путинцева – она тоже попала в полную изоляцию. «Не понимаю, почему нам никто не сказал, что если хотя бы один человек на борту окажется зараженным, то на карантин уйдет весь самолет. Я бы дважды подумала, прежде чем поехать в Австралию. Нам говорили о полной изоляции только в случае положительного теста у одного из членов команды. О случайных людях из самолета речи не шло вообще», – написала теннисистка.

Вдобавок Юлия показала, как сражается с пробравшейся в комнату мышью. Она пыталась поменять номер, но из-за карантина никто не пришел ей на помощь.

Теннисистам грозят усиленной охраной

Итальянский комменатор Лука Фьорино написал, что некоторые игроки пытались выбраться из номеров силой. При следующей попытке их вышлют из Австралии.

Глава департамента исправительных учреждений штата Виктория Эмма Кассар добавила, что нарушители пытались покинуть номера, чтобы поговорить. Для этого разработана система штрафов и наказаний – подготовка к турниру уже напоминает тюрьму.

«Мы относимся ко всем нарушениям очень серьезно, – отметила Кассар. – Для теннисистов существует штраф до 20 тысяч и предупреждение от полиции. Сегодня мы обсудили альтернативу для тех, кто систематически нарушает правила или не хочет оставаться в номере. Это перевод в отель под усиленной охраной, за дверью будет стоять сотрудник полиции».

У топ-3 и Серены – привилегии

Зато все отлично у игроков топ-3: у мужчин это Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим, а также их тренировочные партнеры. Женская тройка – Эшли Барти, Симона Халеп и Наоми Осака, но Барти и так не выезжала из Австралии, поэтому ее место отдали Серене Уильямс. Эти игроки и их команды проходят элитный карантин в Аделаиде – в другом штате, где требования не столь жесткие.

Например, положительный тест на ковид сдал фитнес-тренер Филипа Крайиновича (спарринг-партнер Джоковича), но ему быстро провели тест на антитела, обнаружили их и не закрыли звезд на карантин.

Новак Джокович Фото: Getty Images

«Они даже смогут пользоваться спортзалом в отеле и ходить на тренировки, которые не будут учитываться в пятичасовой квоте. Все смогут выходить. Они почти смогут жить обычной жизнью», – возмутился француз Жереми Шарди. И правда справедливое замечание. Например, Даниил Медведев – четвертая ракетка мира, на Итоговом турнире он обыграл и Джоковича, и Надаля и Тима, но будет проводить карантин на общих условиях.

О попадании на полную изоляцию русской тройки информации, к счастью, нет – Медведев с тренером Жилем Сервара прилетели среди первых, затем отчитался Андрей Рублев, последним – Карен Хачанов.

Australian Open стартует 8 февраля.

На предыдущей неделе состоятся командный ATP Cup и два турнира ATP 250.

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