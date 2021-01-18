Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова сыграли в теннис на карантине в Австралии, ничего не нарушив.

Девушки записали совместный тикток, изобразив, как готовятся к очному матчу в номерах, а потом «сыграли», по очереди отбивая мяч в стену. Выиграла Павлюченкова, а Касаткина с досады «разбила» ракетку о кровать. Получилось как минимум не скучно!