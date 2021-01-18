Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова сыграли в теннис на карантине в Австралии, ничего не нарушив.
Девушки записали совместный тикток, изобразив, как готовятся к очному матчу в номерах, а потом «сыграли», по очереди отбивая мяч в стену. Выиграла Павлюченкова, а Касаткина с досады «разбила» ракетку о кровать. Получилось как минимум не скучно!
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- Все прибывшие в Австралию теннисисты и их команды обязаны отбыть двухнедельный карантин.
- Australian Open стартует 8 февраля. На предыдущей неделе состоятся предварительные турниры WTA и ATP в Мельбурне.
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