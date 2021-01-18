«Это ужасный двойной стандарт для каждого жителя штата, который сейчас находится в Сиднее и не может вернуться домой из-за запрета премьер-министра. Этому паршивому теннисисту разрешили въезд, а нашим людям – нет. Многие семьи в штате сейчас в гневе», – написал Смит в твиттере.