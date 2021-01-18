Депутат Законодательного собрания штата Виктория Тим Смит оскорбил швейцарского теннисиста Стэна Вавринку, который выложил фото с обязательного карантина перед Australian Open.
«Это ужасный двойной стандарт для каждого жителя штата, который сейчас находится в Сиднее и не может вернуться домой из-за запрета премьер-министра. Этому паршивому теннисисту разрешили въезд, а нашим людям – нет. Многие семьи в штате сейчас в гневе», – написал Смит в твиттере.
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- Все прибывшие в Австралию теннисисты и их команды обязаны отбыть двухнедельный карантин.
- Australian Open стартует 8 февраля. На предыдущей неделе состоятся предварительные турниры WTA и ATP в Мельбурне.
- Вавринка выигрывал Открытый чемпионат Австралии в 2014 году. Тогда он стал единственным теннисистом, который победил Новака Джоковича и Рафаэля Надаля на одном «Шлеме».
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