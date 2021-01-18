Австралийский теннисист Ник Кирьос оскорбил Новака Джоковича из-за требований серба улучшить условия содержания на карантине перед Australian Open.

Джокович хочет, чтобы игрокам предоставили частные дома с тренировочными кортами. Также серб требует, чтобы длительность изоляции для теннисистов сократили, если результаты тестов отрицательные, а в течение карантина игрокам разрешили видеться с тренерами. Еще одно требование – качественная еда.

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Сначала Джоковича раскритиковал бывший австралийский теннисист Сэм Грот, который назвал слова серба эгоистичным политическим ходом, а позже Ник Кирьос присоединился к соотечественнику. Ник, ретвитнувший отрывок выпуска новостей, где рассказывается о требованиях Джоковича, назвал серба дураком. Австралиец упомянул и Бернарда Томича.

«Джокович – дурак. Я не возражаю против Берни, но его миссис явно не перспективна», – написал Кирьос в твиттере.

Все прибывшие в Австралию теннисисты и их команды обязаны отбыть двухнедельный карантин.

Australian Open стартует 8 февраля. На предыдущей неделе состоятся предварительные турниры WTA и ATP в Мельбурне.

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