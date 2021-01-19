Девушка австралийского теннисиста Бернарда Томича пожаловалась на сложные условия карантина перед Australian Open. Ванесса Сьерра – модель, звезда платформы OnlyFans и австралийского филиала шоу Love Island. Оба попали на полный двухнедельный карантин из-за коронавируса, выявленного у одного из пассажиров самолета.
«Ванная только одна, а я никогда не какала перед Бернардом. Не знаю, что мне делать. Третий день, а я не могу сделать это при нем. Я еще не преодолела этот барьер в отношениях. Другая худшая часть карантина – то, что мне нужно самой мыть волосы. Я никогда этого не делала. У меня есть парикмахеры, которые делают это дважды в неделю. Что здесь происходит? Не могу дождаться выхода из карантина, чтобы сделать прическу», – цитирует Сьерру The Sun.
«Вчера я 11 часов подряд играла в Pokemon. Позавчера – 12 часов. Бернард все это время играл в World of Warcraft. Других вариантов у нас нет. Хотя у нас будет время снять хороший контент для OnlyFans», – добавила девушка.
- Томич – 224-я ракетка мира, его лучшее достижение – 17-е место в рейтинге ATP. Бернард – победитель двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open-2008, US Open-2009).
- Месячная подписка на аккаунт Сьерры в OnlyFans стоит 5 долларов, годовая – 168.