«Ванная только одна, а я никогда не какала перед Бернардом. Не знаю, что мне делать. Третий день, а я не могу сделать это при нем. Я еще не преодолела этот барьер в отношениях. Другая худшая часть карантина – то, что мне нужно самой мыть волосы. Я никогда этого не делала. У меня есть парикмахеры, которые делают это дважды в неделю. Что здесь происходит? Не могу дождаться выхода из карантина, чтобы сделать прическу», – цитирует Сьерру The Sun.