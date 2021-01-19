Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева провела одиночный пикет во время карантина перед Australian Open.
26-летняя спортсменка вдохновилась инстаграм-аккаунтом «парень с плакатом» и сделала транспарант с подписью «Нам нужен свежий воздух, чтобы дышать». Путинцева добавила, что окна в ее гостиничном номере не открываются.
Australian Open
В австралийском отеле Путинцеву атаковала мышь. Теннисистке не помогли
Ранее Юлия обнаружила в комнате мышь, но организаторы австралийских турниров не смогли своевременно отреагировать на ее жалобы.
- Все теннисисты и их команды обязаны пройти двухнедельный карантин перед Australian Open и предварительными турнирами.
- Некоторые игроки попали на полную изоляцию без права выхода на корт из-за выявления положительных тестов на коронавирус у пассажиров их самолета.
- Australian Open стартует 8 февраля. На предыдущей неделе состоятся предварительные турниры WTA и ATP в Мельбурне.
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