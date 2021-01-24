Трибунал ITF отказал теннисистке Даяне Ястремской в отмене временного отстранения в связи с нарушением антидопинговых правил. Украинка не сможет принять участие в Australian Open, хотя прилетела в Австралию и отсидела почти весь карантин. Теперь Ястремская может обжаловать решение в CAS.