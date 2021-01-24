Трибунал ITF отказал теннисистке Даяне Ястремской в отмене временного отстранения в связи с нарушением антидопинговых правил. Украинка не сможет принять участие в Australian Open, хотя прилетела в Австралию и отсидела почти весь карантин. Теперь Ястремская может обжаловать решение в CAS.

О положительном результате допинг-теста и временном отстранении Ястремской на период расследования стало известно 7 января. В пробе девушки от 24 ноября 2020 года обнаружены метаболиты запрещенного вещества местеролона.

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Украинка Ястремская сдала положительный допинг-тест
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  • Все теннисисты и их команды обязаны пройти двухнедельный карантин перед Australian Open и предварительными турнирами.
  • Некоторые игроки, в том числе Ястремская, попали на полную изоляцию без права выхода на корт из-за выявления положительных тестов на коронавирус у пассажиров их самолета, который прилетел в Мельбурн 14 января.
  • Australian Open стартует 8 февраля. Ранее состоялись предварительные турниры WTA и ATP в Мельбурне.

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