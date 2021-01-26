Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал условия карантина в Австралии. Он и другие супертопы отбывают изоляцию в Аделаиде, остальные теннисисты размещены в Мельбурне. Некоторые называют это несправедливым.

«Я могу понять и уважаю претензии. Но где черта привилегий? У нас в Аделаиде условия лучше, чем у большинства в Мельбурне. Но и в Мельбурне кому-то достались большие номера, где можно заниматься физподготовкой, а другим – маленькие и без возможности видеться с тренером. Где черта?

Теннис Надаль первым провел 800 недель подряд в десятке рейтинга ATP 18/01/2021 В 13:26

Обычно люди жалуются, когда они находятся в одном положении, а кто-то в другом. Я слышал жалобы на карантин в Аделаиде, но не слышал, чтобы в Мельбурне кто-то с хорошим номером говорил об этом или жаловался на то, что многие игроки не могут тренироваться. Все смотрят вверх и считают себя обиженными. Но никто не смотрит вниз и не считает привилегированным себя.

Мы все пытаемся друг другу помочь. Но некоторым нужно постоянно говорить о том, что они делают для остальных. А другие действуют тихо, не привлекая к себе внимания», – цитирует 34-летнего Надаля ESPN Deporte.

Первая ракетка мира Новак Джокович направлял официальное письмо с просьбой помочь теннисистам, попавшим в худшие условия.

Australian Open стартует 8 февраля после предварительных турниров.

Теннис Джокович, Надаль, Рублев, Медведев и другие теннисисты назвали друзей в ATP-туре 13/01/2021 В 21:26