Австралийский теннисист Ник Кирьос в интервью CNN объяснил причины своих недавних нападок на первую ракетку мира Новака Джоковича.
«Он один из лидеров нашего спорта. Технически, он наш Леброн Джеймс, он должен подавать пример всем теннисистам. Некоторые вещи, которые он делал во время всемирной пандемии, это было попросту неуместно.
Australian Open
Кирьос жестко оскорбил Джоковича. Ему не понравились требования серба
Я понимаю, что все допускают ошибки, некоторые из нас сбиваются с пути и мы должны быть в ответе друг перед другом. В конце концов, мы коллеги; мы соревнуемся друг с другом, представляем один спорт. Но ни один другой не взял отчет с Джоковича. Каждый может сбиться пути. Считаю, что Джоковичу нужно на этот путь вернуться», – сказал Ник CNN.
- Кирьос жестко критиковал Джоковича за проведение выставочного турнира летом 2020-го, несколько участников которого заразились коронавирусом.
- Еще Ник назвал Новака дураком, за предъявленные сербом требования организаторам Australian Open.
Теннис
Джокович, Надаль, Рублев, Медведев и другие теннисисты назвали друзей в ATP-туре
Теннис
«Нам продают хорошенького Федерера». Симон сравнил Роджера с Джоковичем