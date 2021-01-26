«Он один из лидеров нашего спорта. Технически, он наш Леброн Джеймс, он должен подавать пример всем теннисистам. Некоторые вещи, которые он делал во время всемирной пандемии, это было попросту неуместно.

Я понимаю, что все допускают ошибки, некоторые из нас сбиваются с пути и мы должны быть в ответе друг перед другом. В конце концов, мы коллеги; мы соревнуемся друг с другом, представляем один спорт. Но ни один другой не взял отчет с Джоковича. Каждый может сбиться пути. Считаю, что Джоковичу нужно на этот путь вернуться», – сказал Ник CNN.