В новом выпуске рубрики «Голос тенниса» от Eurosport финалистка US Open 2020 размышляет, как пандемия помогла ей сделать паузу после череды непростых событий в личной жизни и карьере.

«Карантин не принес удовольствия. Не могу сказать, что хотела бы повторить его снова. Но что есть, то есть – это часть опыта и вызов, с которым мы все столкнулись.

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Когда на прошлой неделе я написала открытое письмо теннисному сообществу, то поняла, что важно поделиться чувствами, а также мыслями многих других игроков о ситуации, в которой мы оказались. Я думала, что все немного вышло из-под контроля, и я знаю, что это действительно эмоциональное время для многих. Так что для меня это был единственный способ обратиться к людям, с которыми я не контактировала.

Карантин дал мне много возможностей для творчества, и я этим воспользовалась, чтобы вкладываться идеями в некоторые проекты, которые хочу создать или в которых хочу участвовать. Например, моя новая серия подкастов с WTA Think About It. Я хотела открыться и узнавать больше о людях, потому что ничто не волнует меня больше, чем познание людей. Я бывала в местах, где меня никто не знал, и я никого не знала. Я просто хотела пробовать, знакомиться с людьми – именно поэтому я хочу сделать это шоу.

У каждого есть история, в которой им приходилось преодолевать трудности и невзгоды, и это то, что сильно связывает людей. Я думаю, что иногда в спорте этого не видно. С медиа иногда сложно быть самим собой, потому что тебя всегда осуждают, и я не думаю, что разговор с ними может быть достаточно открытым, чтобы показать, как все происходит на самом деле.

Например, из-за страха раскрыть свои слабости вам может быть тяжело сказать «Я боюсь иногда выходить на матч, но это не значит, что оппоненты тоже не боятся. Они просто могут этого не признать. Я чувствую, что в признании этого есть определенная сила, в том, чтобы показать свою уязвимость. Я верю, что каждый может вдохновлять, и это всегда было моим любимым занятием.

Оглядываясь на 2020 год, я думаю, что COVID заставил меня задуматься. Вряд ли до победы в Цинциннати кто-то ожидал, что напишет такие статьи обо мне, поэтому я думаю, что весь этот процесс для меня был связан с личным ростом.

Ситуация с коронавирусом неизбежно заставила вас посмотреть на себя в зеркало и увидеть, к чему вы идете, потому что для людей многое изменилось. Нам пришлось адаптироваться к тому, что происходило в мире, поэтому я думаю, что воспользовалась этой возможностью так, как мне хотелось бы. Я думаю, вам нужно достичь определенного периода в жизни, когда вы либо поднимаетесь, либо продолжаете катиться в снежном коме негатива, сомнений и колебаний. Со всеми такое бывает, это естественный цикл, и дело только в способности упорствовать.

Для меня 2020 год начался очень тяжело и страшно. Не было волшебного слова, книги или чего-то еще, чтобы я прочитала, и все изменилось. Было много мелких вещей, которые происходили, давая мне понять, что все работает.

Я осознала этот сдвиг, когда люди вокруг меня были немного шокированы. Из-за протоколов на US Open я была без своей команды около двух с половиной месяцев, а потом со мной что-то произошло. Я была сама по себе и действительно воспользовалась возможностью принять этот вызов. Никто не собирался помочь или спасти меня. Когда я снова увидела людей, которые говорили: «Ого, это огромные изменения», я подумала, что мои действия действительно имели большое значение.

Но это трудно увидеть – я думаю, что это очень интересная часть саморазвития. Очень легко просто держать себя в том же цикле, думая, что вам нужно делать лучше, или думать, что это не работает. Поэтому мне также потребовалось некоторое понимание. Было очень интересно понять, что эмоции могут рисовать совсем другую реальность.

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В преддверии Australian Open, с карантином или нет, уровень моего волнения не упал. Это будет очень захватывающий месяц лета. На трибуны пустят болельщиков, а я люблю австралийские толпы и их любовь к спорту, так что это будет весело. Я знаю, что все будет немного по-другому, потому что мы все еще живем в разгар пандемии. Меры предосторожности приняты, но очень интересно выйти отсюда и оказаться в зоне, свободной от COVID. Прошло очень много времени с тех пор, как я испытывала нечто подобное, поэтому я уже не совсем уверена в том, что происходящее нормально. Думаю, что мы все привыкли к немного другому миру.

Затем, за пределами Австралии, одно из самых запоминающихся событий, которые я надеюсь испытать, – Олимпийские игры с моим сыном. Это будет чем-то особенным, потому что он в том возрасте, когда уже понимает больше из происходящего.

Когда он видит, как я играю по телевизору, очень интересно, как он реагирует. Он не знает о моей известности по всему миру, он просто в курсе, что я играю в теннис. Один из самых приятных моментов, свидетелем которого я стала, был на его уроке тенниса. Он сказал: «Я хочу быть как мама, я хочу играть как мама». Это было очень трогательно.

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