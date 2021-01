В новом выпуске рубрики «Голос тенниса» от Eurosport финалистка US Open 2020 размышляет, как пандемия помогла ей сделать паузу после череды непростых событий в личной жизни и карьере.

Карантин дал мне много возможностей для творчества, и я этим воспользовалась, чтобы вкладываться идеями в некоторые проекты, которые хочу создать или в которых хочу участвовать. Например, моя новая серия подкастов с WTA Think About It. Я хотела открыться и узнавать больше о людях, потому что ничто не волнует меня больше, чем познание людей. Я бывала в местах, где меня никто не знал, и я никого не знала. Я просто хотела пробовать, знакомиться с людьми – именно поэтому я хочу сделать это шоу.