Болельщики возвращаются на «Большие шлемы» – стало известно, сколько зрителей будет допущено на Australian Open.

Министр спорта штата Виктория объявил, что в первые восемь дней турнира корты смогут посетить до 30 тысяч болельщиков в день: потоки поровну разделят между дневными и вечерними сессиями. Начиная с четвертьфиналов, будут допускать по 25 тысяч человек. Это составляет половину от средней посещаемости в прошлые годы.

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«За 14 дней мы примем в Мельбурн-парке до 390 тысяч человек – это около 50 процентов от среднего показателя за последние несколько лет. На арене Рода Лэйвера будет царить невероятная атмосфера. Это будет значительное международное событие с толпой людей, которую мир не видел в последние месяцы», – цитирует министра спорта Мартина Пакулу BBC.

Australian Open пройдет 8-21 февраля.

На предыдущей неделе состоятся командный турнир ATP Cup, а также индивидуальные турниры ATP и WTA.

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