Серена Уильямс перед стартом на турнире WTA Мельбурн ответила в интервью на десяток коротких вопросов. Мы выбрали самые интересные и яркие ответы американской теннисистки.

– Чего вы боитесьбольше всего?

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– Не быть рядом с моей дочерью.

– Какое ваше самое раннее воспоминание?

– Тусуюсь на крыльце в Комптоне с сестрами. Видимо, мы только что туда переехали.

– Каким живым человеком вы больше всего восхищаетесь и почему?

– Моими мамой и папой. Они всегда учили меня в первую очередь ценить духовные вещи.

– Если бы вы могли вернуть к жизни что-то вымершее, что бы вы выбрали?

– Динозавров. Но, как мы видели во всех пяти фильмах о Парке юрского периода и мультсериалах, это, вероятно, не получится.

– Самая неприятная ваша привычка?

– Кусаю ногти.

Серена Уильямс Фото: Getty Images

– Кем вы хотели быть, когда росли?

– Ветеринарным врачом.

– На что похожа любовь?

– Как будто ты все можешь.

– Какой поцелуй был лучшим в вашей жизни?

– В день свадьбы с Алексисом [Оганяном].

– Что было для вас самым большим разочарованием?

– Любой проигранный матч, конечно, разочаровывает, но каждое поражение – урок, который нужно усвоить.

– Когда вы в последний раз плакали и почему?

– Я много плачу, поэтому последний раз не был для меня важным моментом.

– Что могло бы улучшить качество вашей жизни?

– Чтение Библии.

– Какую песню вы бы хотели сыграть на своих похоронах?

– О, я пока не думаю об этом.

– Расскажи нам секрет.

– Люблю караоке, – рассказала Серена The Guardian.

Серена – 23-кратная победительница «ТБШ». По числу титулов она уступает только Маргарет Корт (24).

39-летняя американка занимает 11-е место в рейтинге WTA.

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