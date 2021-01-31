Серена Уильямс перед стартом на турнире WTA Мельбурн ответила в интервью на десяток коротких вопросов. Мы выбрали самые интересные и яркие ответы американской теннисистки.
– Чего вы боитесьбольше всего?
– Не быть рядом с моей дочерью.
– Какое ваше самое раннее воспоминание?
– Тусуюсь на крыльце в Комптоне с сестрами. Видимо, мы только что туда переехали.
– Каким живым человеком вы больше всего восхищаетесь и почему?
– Моими мамой и папой. Они всегда учили меня в первую очередь ценить духовные вещи.
– Если бы вы могли вернуть к жизни что-то вымершее, что бы вы выбрали?
– Динозавров. Но, как мы видели во всех пяти фильмах о Парке юрского периода и мультсериалах, это, вероятно, не получится.
– Самая неприятная ваша привычка?
– Кусаю ногти.
Серена Уильямс
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– Кем вы хотели быть, когда росли?
– Ветеринарным врачом.
– На что похожа любовь?
– Как будто ты все можешь.
– Какой поцелуй был лучшим в вашей жизни?
– В день свадьбы с Алексисом [Оганяном].
– Что было для вас самым большим разочарованием?
– Любой проигранный матч, конечно, разочаровывает, но каждое поражение – урок, который нужно усвоить.
– Когда вы в последний раз плакали и почему?
– Я много плачу, поэтому последний раз не был для меня важным моментом.
– Что могло бы улучшить качество вашей жизни?
– Чтение Библии.
– Какую песню вы бы хотели сыграть на своих похоронах?
– О, я пока не думаю об этом.
– Расскажи нам секрет.
– Люблю караоке, – рассказала Серена The Guardian.
- Серена – 23-кратная победительница «ТБШ». По числу титулов она уступает только Маргарет Корт (24).
- 39-летняя американка занимает 11-е место в рейтинге WTA.