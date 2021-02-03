Бывший теннисист Джеймс Блэйк назвал фамилии игроков, которых считает фаворитами в борьбе за первую победу на «Большом шлеме». Американец в первую очередь выделил представителей России – Даниила Медведева и Андрея Рублева.

«На мой взгляд, Даниил Медведев является главным претендентом на титул. Он уже был близок к этому и доходил до финала US Open. Мне нравится его стиль, он действует непредсказуемо и очень разнообразно.

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Вообще Россия активно претендует на победу на «Шлеме». Мы маловато говорим об Андрее Рублеве. Возможно, пока он играет немного нестабильно, чтобы провести семь матчей на одном уровне. Однако в прошлом году он завоевал пять титулов. Он вполне может одерживать крупные победы, когда играет стабильно», – рассказал Блэйк Tennis Channel.

Медведев занимает 4-е место в рейтинге ATP. В последние 2 сезона он дошел до финала и полуфинала US Open.

Андрей Рублев идет в рейтинге 8-м. В 2020-м году он прошел во вторую неделю всех «Шлемов».

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