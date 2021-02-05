В Мельбурне состоялась жеребьевка мужской сетки Australian Open – первого турнира «Большого шлема» в сезоне-2021.
Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в одну четверть и в половину второй ракетки мира Рафаэля Надаля. В первом круге Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев – с Янником Ханфманом из Германии. Карен Хачанов сыграет с австралийцем Александром Вукичем, Аслан Карацев – с итальянцем Джанлукой Маджером, Роман Сафиуллин – с белорусом Ильей Ивашко.
Первая ракетка мира Новак Джокович стартует матчем против француза Жереми Шарди, попавший в его половину Доминик Тим поборется с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. Александр Зверев сыграет с американцем Маркосом Джироном. Надаль встретится с сербом Ласло Джере, Стефанос Циципас из его четверти – с французом Жилем Симоном.
Полная сетка – здесь.
Потенциальные четвертьфинальные пары:
Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 6)
Доминик Тим (Австрия, 3) – Диего Шварцман (Аргентина, 8)
Андрей Рублев (Россия, 7) – Даниил Медведев (Россия, 4)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)
- Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля на кортах Мельбурна.
- Медведев, Рублев и Хачанов попали в число сеяных (номер 4, 7 и 19), Карацев и Сафиуллин прошли квалификацию.