Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в одну четверть и в половину второй ракетки мира Рафаэля Надаля. В первом круге Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев – с Янником Ханфманом из Германии. Карен Хачанов сыграет с австралийцем Александром Вукичем, Аслан Карацев – с итальянцем Джанлукой Маджером, Роман Сафиуллин – с белорусом Ильей Ивашко.