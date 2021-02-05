В Мельбурне состоялась жеребьевка мужской сетки Australian Open – первого турнира «Большого шлема» в сезоне-2021.

Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в одну четверть и в половину второй ракетки мира Рафаэля Надаля. В первом круге Медведев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, Рублев – с Янником Ханфманом из Германии. Карен Хачанов сыграет с австралийцем Александром Вукичем, Аслан Карацев – с итальянцем Джанлукой Маджером, Роман Сафиуллин – с белорусом Ильей Ивашко.

Australian Open
Медведева и Рублева назвали фаворитами «ТБШ»-2021
ВЧЕРА В 14:23

Первая ракетка мира Новак Джокович стартует матчем против француза Жереми Шарди, попавший в его половину Доминик Тим поборется с Михаилом Кукушкиным из Казахстана. Александр Зверев сыграет с американцем Маркосом Джироном. Надаль встретится с сербом Ласло Джере, Стефанос Циципас из его четверти – с французом Жилем Симоном.

Полная сетка – здесь.

Потенциальные четвертьфинальные пары:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 6)

Доминик Тим (Австрия, 3) – Диего Шварцман (Аргентина, 8)

Андрей Рублев (Россия, 7) – Даниил Медведев (Россия, 4)

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)

  • Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля на кортах Мельбурна.
  • Медведев, Рублев и Хачанов попали в число сеяных (номер 4, 7 и 19), Карацев и Сафиуллин прошли квалификацию.

Медведева и Рублева назвали фаворитами «ТБШ»-2021

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