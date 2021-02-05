Теннисистки узнали соперниц по первому кругу Australian Open – в Мельбурне в ходе жеребьевки была сформирована сетка первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема».

На турнире выступят 12 спортсменок из России. Самый сложный жребий достался Анастасии Павлюченковой – она сыграет с третьей ракеткой мира Наоми Осакой из Японии. Первая ракетка страны Екатерина Александрова встретится с Мартиной Тревизан (Италия), Светлана Кузнецова – с Барборой Стырцовой (Чехия), Маргарита Гаспарян – с Гарбинье Мугурусой (Испания), Людмила Самсонова – с Паулой Бадосой (Испания).

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Дарья Касаткина поборется за выход во второй круг с Кэйти Бултер (Великобритания), Валерия Савиных – с Ализе Корне (Франция), Анастасия Потапова – с Элисон Риске (США), Вера Звонарева – с Еленой Рыбакиной (Казахстан), Вероника Кудерметова – с Мартой Костюк (Украина). Варвара Грачева и Анна Блинкова встретятся в рамках российского дерби

Первая ракетка мира Эшли Барти (Австралия) получила в соперницы Данку Ковинич (Черногория), Симона Халеп (Румыния) – Лизетт Кабреру (Австралия), действующая чемпионка София Кенин (США) – соотечественницу Мэддисон Иглис, Элина Свитолина (Украина) – Мари Бузкову (Чехия), Серена Уильямс (США) – Лауру Зигемунд (Германия).

Серена Уильямс Фото: Getty Images

Арина Соболенко из Беларуси встретится с Викторией Кужмовой (Словакия), белоруска Виктория Азаренко – с американкой Джессикой Пегулой. Полная сетка – здесь.

Потенциальные четвертьфинальные пары:

Эшли Барти (Австралия, 1) – Каролина Плишкова (Чехия, 6)

София Кенин (США, 4) – Элина Свитолина (Украина, 5)

Бьянка Андрееску (Канада, 5) – Наоми Осака (Япония, 3)

Арина Соболенко (Беларусь, 7) – Симона Халеп (Румыния, 2)

Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля на кортах Мельбурна.

Ранее состоялась мужская жеребьевка.

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