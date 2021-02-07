Арена Рода Лэйвера
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Наоми Осака (Япония, 3) – начало в 3:00 (мск)
Лаура Зигемунд (Германия) – Серена Уильямс (США, 10)
Доминик Тим (Австрия, 3) – Михаил Кукушкин (Казахстан)
Лизетт Кабрера (Австралия) – Симона Халеп (Румыния, 2) – начало в 11:00 (мск)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Жереми Шарди (Франция)
Арена Маргарет Корт
Александр Зверев
Фото: Getty Images
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Винус Уильямс (США) – начало в 3:00 (мск)
Бернарда Пера (США) – Анжелик Кербер (Германия, 23)
Маркос Джирон (США) – Александр Зверев (Германия, 6) – не раньше 6:30 (мск)
Грэт Миннен (Бельгия) – Петра Квитова (Чехия, 9) – начало в 11:00 (мск)
Денис Шаповалов (Канада, 11) – Янник Синнер (Италия)
Джон Кейн Арена
Стэн Вавринка (Швейцария, 17) – Педро Соуса (Португалия) – начало в 4:00 (мск)
Мисаки Дои (Япония) – Айла Томлянович (Австралия)
Бьянка Андрееску (Канада, 8) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – не раньше 8:00 (мск)
Фредерико Силва (Португалия) – Ник Кирьос (Австралия) – не раньше 11:00 (мск)
1573 Арена
Федерико Кориа (Аргентина) – Милош Раонич (Канада, 14) – начало в 3:00 (мск)
Ига Швёнтек (Польша, 15) – Аранта Рус (Нидерланды)
Онс Жабер (Тунис, 27) – Андреа Петкович (Германия) – не раньше 6:30 (мск)
Кей Нисикори (Япония) – Пабло Каррено (Испания, 15) – не раньше 8:00 (мск)
Корт № 3
Арина Соболенко
Фото: Getty Images
Корентен Муте (Франция) – Джон Миллман (Австралия) – начало в 3:00 (мск)
Маркета Вондроушова (Чехия, 19) – Ребекка Питерсон (Швеция)
Григор Димитров (Болгария, 18) – Марин Чилич (Хорватия)
Арина Соболенко (Беларусь, 7) – Виктория Кужмова (Словакия)
Корт № 5
Зарина Дияс (Казахстан) – Тамара Зиданшек (Словения) – начало в 3:00 (мск)
Алекс Болт (Австралия) – Норберт Гомбос (Словакия)
Вероника Кудерметова (Россия, 32) – Марта Костюк (Украина) – не раньше 6:30 (мск)
Френсис Тиафо (США) – Стефано Травалья (Италия) – не раньше 9:00 (мск)
Корт № 6
Миомир Кечманович (Сербия) – Камиль Майхрзак (Польша) – начало в 6:00 (мск)
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Хуан Лондеро (Аргентина) – не раньше 8:00 (мск)
Корт № 7
Ребекка Марино (Канада) – Кимберли Биррелл (Австралия) – начало в 3:00 (мск)
Нао Хиби (Япония) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия)
Дамир Джумхур (Босния) – Джеймс Дакворт (Австралия)
Элиас Имер (Швеция) – Диего Шварцман (Аргентина, 8) – не раньше 8:00 (мск)
Корт № 8
Бенуа Пэр
Фото: Getty Images
Ярослава Шведова (Казахстан) – Камила Джорджи (Италия) – начало в 3:00 (мск)
Сара Эррани (Италия) – Цян Ван (Китай, 30)
Бенуа Пэр (Франция, 25) – Егор Герасимов (Беларусь) – не раньше 6:30 (мск)
Юити Сагита (Япония) – Бернард Томич (Австралия)
Корт № 10
Джанлука Магер (Италия) – Аслан Карацев (Россия) – начало в 6:00 (мск)
Киммер Коппеянс (Бельгия) – Иржи Веселы (Чехия) – не раньше 8:00 (мск)
Корт № 12
Райлли Опелка (США) – Лу Яньсюнь (Тайвань) – начало в 3:00 (мск)
Тимеа Бабош (Венгрия) – Исалин Бонавентюр (Бельгия)
Альяж Бедене (Словения) – Александр Бублик (Казахстан)
Ализе Корне (Франция) – Виктория Савиных (Россия)
Корт № 13
Гаэль Монфис (Франция, 10) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – начало в 3:00 (мск)
Сувэй Сьех (Тайвань) – Цветана Пиронкова (Болгария)
Элисон Риске (США, 24) – Анастасия Потапова (Россия) – не раньше 7:30 (мск)
Седрик-Марсель Штебе (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) – не раньше 9:00 (мск)
Корт № 14
Вера Звонарева
Фото: Getty Images
Нина Стоянович (Сербия) – Ирина Бегу (Румыния) – начало в 3:00 (мск)
Мартон Фучович (Венгрия) – Марк Полманс (Австралия)
Доминик Кёпфер (Германия) – Уго Дельен (Боливия)
Вера Звонарева (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан, 17) – не раньше 8:00 (мск)
Корт № 15
Альберт Рамос (Испания) – Тэйлор Фритц (США, 27) – начало в 5:00 (мск)
Варвара Грачева (Россия) – Анна Блинкова (Россия) – не раньше 7:00 (мск)
Таро Даниэль (Япония) – Максим Кресси (США)
Корт № 16
Адриан Маннарино (Франция, 32) – Деннис Новак (Австрия) – начало в 3:00 (мск)
Кэти Бултер (Великобритания) – Дарья Касаткина (Россия)
Фиона Ферро (Франция) – Катерина Синякова (Чехия) – не раньше 7:00 (мск)
Сергей Стаховский (Украина) – Душан Лайович (Сербия, 23)
Корт № 17
Полона Херцог (Словения) – Каролин Гарсия (Франция) – начало в 3:00 (мск)
Йосихито Нисиока (Япония) – Педро Мартинес (Испания)
Ясутака Утияма (Япония) – Юго Умбер (Франция, 29)
Патрисия Тиг (Румыния) – Сорана Кырстя (Румыния) – не раньше 8:00 (мск)