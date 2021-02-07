Арена Рода Лэйвера

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Наоми Осака (Япония, 3) – начало в 3:00 (мск)

Australian Open
Русские готовы выиграть «Шлем», но сетка – ужас. Чего ждать от АО
13 МИНУТ НАЗАД

Лаура Зигемунд (Германия) – Серена Уильямс (США, 10)

Доминик Тим (Австрия, 3) – Михаил Кукушкин (Казахстан)

Лизетт Кабрера (Австралия) – Симона Халеп (Румыния, 2) – начало в 11:00 (мск)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Жереми Шарди (Франция)

Арена Маргарет Корт

Александр Зверев

Фото: Getty Images

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Винус Уильямс (США) – начало в 3:00 (мск)

Бернарда Пера (США) – Анжелик Кербер (Германия, 23)

Маркос Джирон (США) – Александр Зверев (Германия, 6) – не раньше 6:30 (мск)

Грэт Миннен (Бельгия) – Петра Квитова (Чехия, 9) – начало в 11:00 (мск)

Денис Шаповалов (Канада, 11) – Янник Синнер (Италия)

Джон Кейн Арена

Стэн Вавринка (Швейцария, 17) – Педро Соуса (Португалия) – начало в 4:00 (мск)

Мисаки Дои (Япония) – Айла Томлянович (Австралия)

Бьянка Андрееску (Канада, 8) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – не раньше 8:00 (мск)

Фредерико Силва (Португалия) – Ник Кирьос (Австралия) – не раньше 11:00 (мск)

1573 Арена

Федерико Кориа (Аргентина) – Милош Раонич (Канада, 14) – начало в 3:00 (мск)

Ига Швёнтек (Польша, 15) – Аранта Рус (Нидерланды)

Онс Жабер (Тунис, 27) – Андреа Петкович (Германия) – не раньше 6:30 (мск)

Кей Нисикори (Япония) – Пабло Каррено (Испания, 15) – не раньше 8:00 (мск)

Корт № 3

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Корентен Муте (Франция) – Джон Миллман (Австралия) – начало в 3:00 (мск)

Маркета Вондроушова (Чехия, 19) – Ребекка Питерсон (Швеция)

Григор Димитров (Болгария, 18) – Марин Чилич (Хорватия)

Арина Соболенко (Беларусь, 7) – Виктория Кужмова (Словакия)

Корт № 5

Зарина Дияс (Казахстан) – Тамара Зиданшек (Словения) – начало в 3:00 (мск)

Алекс Болт (Австралия) – Норберт Гомбос (Словакия)

Вероника Кудерметова (Россия, 32) Марта Костюк (Украина) – не раньше 6:30 (мск)

Френсис Тиафо (США) – Стефано Травалья (Италия) – не раньше 9:00 (мск)

Корт № 6

Миомир Кечманович (Сербия) – Камиль Майхрзак (Польша) – начало в 6:00 (мск)

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Хуан Лондеро (Аргентина) – не раньше 8:00 (мск)

Корт № 7

Ребекка Марино (Канада) – Кимберли Биррелл (Австралия) – начало в 3:00 (мск)

Нао Хиби (Япония) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия)

Дамир Джумхур (Босния) – Джеймс Дакворт (Австралия)

Элиас Имер (Швеция) – Диего Шварцман (Аргентина, 8) – не раньше 8:00 (мск)

Корт № 8

Бенуа Пэр

Фото: Getty Images

Ярослава Шведова (Казахстан) – Камила Джорджи (Италия) – начало в 3:00 (мск)

Сара Эррани (Италия) – Цян Ван (Китай, 30)

Бенуа Пэр (Франция, 25) – Егор Герасимов (Беларусь) – не раньше 6:30 (мск)

Юити Сагита (Япония) – Бернард Томич (Австралия)

Корт № 10

Джанлука Магер (Италия) – Аслан Карацев (Россия) – начало в 6:00 (мск)

Киммер Коппеянс (Бельгия) – Иржи Веселы (Чехия) – не раньше 8:00 (мск)

Корт № 12

Райлли Опелка (США) – Лу Яньсюнь (Тайвань) – начало в 3:00 (мск)

Тимеа Бабош (Венгрия) – Исалин Бонавентюр (Бельгия)

Альяж Бедене (Словения) – Александр Бублик (Казахстан)

Ализе Корне (Франция) – Виктория Савиных (Россия)

Корт № 13

Гаэль Монфис (Франция, 10) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – начало в 3:00 (мск)

Сувэй Сьех (Тайвань) – Цветана Пиронкова (Болгария)

Элисон Риске (США, 24) – Анастасия Потапова (Россия) – не раньше 7:30 (мск)

Седрик-Марсель Штебе (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20) – не раньше 9:00 (мск)

Корт № 14

Вера Звонарева

Фото: Getty Images

Нина Стоянович (Сербия) – Ирина Бегу (Румыния) – начало в 3:00 (мск)

Мартон Фучович (Венгрия) – Марк Полманс (Австралия)

Доминик Кёпфер (Германия) – Уго Дельен (Боливия)

Вера Звонарева (Россия) Елена Рыбакина (Казахстан, 17) – не раньше 8:00 (мск)

Корт № 15

Альберт Рамос (Испания) – Тэйлор Фритц (США, 27) – начало в 5:00 (мск)

Варвара Грачева (Россия) Анна Блинкова (Россия) – не раньше 7:00 (мск)

Таро Даниэль (Япония) – Максим Кресси (США)

Корт № 16

Адриан Маннарино (Франция, 32) – Деннис Новак (Австрия) – начало в 3:00 (мск)

Кэти Бултер (Великобритания) – Дарья Касаткина (Россия)

Фиона Ферро (Франция) – Катерина Синякова (Чехия) – не раньше 7:00 (мск)

Сергей Стаховский (Украина) – Душан Лайович (Сербия, 23)

Корт № 17

Полона Херцог (Словения) – Каролин Гарсия (Франция) – начало в 3:00 (мск)

Йосихито Нисиока (Япония) – Педро Мартинес (Испания)

Ясутака Утияма (Япония) – Юго Умбер (Франция, 29)

Патрисия Тиг (Румыния) – Сорана Кырстя (Румыния) – не раньше 8:00 (мск)

Мужская и женская сетки Australian Open

Русские готовы выиграть «Шлем», но сетка – ужас. Чего ждать от АО

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05/02/2021 В 09:06