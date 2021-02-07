Первая ракетка мира Новак Джокович высказал мнение об австралийском теннисисте Нике Кирьосе, который часто выступает в медиа с критикой в его адрес.

«Думаю, он полезен для спорта – он очень откровенный и настоящий. Все имеют права самовыражаться так, как хотят. Я уважаю то, как он играет. Мне кажется, он очень талантливый парень. У него мощная игра, он не раз показывал, что способен обыграть любого.

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Но за пределами корта я не особо его уважаю и больше не хочу ничего говорить. У меня нет других комментариев о нем, его комментариях обо мне или других действиях», – цитирует 33-летнего Джоковича The Age.

В частности, Кирьос критиковал Джоковича за организацию выставочных турниров со зрителями в разгар пандемии коронавируса.

Джокович начнет выступление на Australian Open матчем с Жереми Шарди, Кирьос сыграет с Фредерико Силвой.

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