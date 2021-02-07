В ночь с 7 по 8 февраля в Мельбурне стартует первый теннисный турнир «Большого шлема» сезона-2021. Обычно соревнования начинаются во второй половине января и завершаются в первых числах февраля, но на этот раз организаторы сместили даты на две недели вперед, чтобы теннисисты могли пройти двухнедельный карантин и спокойно подготовиться к турниру. В 2020-м победителями стали Новак Джокович и София Кенин, но в этот раз им будет крайне сложно защитить титул.

Мужчины

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Сетка для русских – боль

Состоявшаяся 5 февраля жеребьевка огорчила, но не из-за монструозности соперников на пути к финалу, а по другой причине. Находящиеся в потрясающей форме лидеры российского тенниса Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в одну четверть на четвертом «ТБШ» подряд. Например, именно этот фактор помешал обоим выйти в полуфинал US Open-2020.

Даниил Медведев и Андрей Рублев Фото: Getty Images

Еще сильнее приводит в бешенство уровень противников на пути к очной встрече – они совсем немного превосходят тех, что были у обоих в США. У Медведева до четвертьфинала самый страшный – Давид Гоффен, который переболел коронавирусом и с тех пор никак не набирает оптимальную форму (за неделю до АО проиграл в двух сетах Карлосу Алькарасу). Да, в первом круге попался опасный и непредсказуемый Вашек Поспишил, но канадец в 2021-м не провел ни одного матча и больше прохлаждался на карантине. Самый опасный соперник для Рублева – Баустиста Агут в четвертом круге, но так ли он хорош для нынешнего Андрея?

Слишком многое говорит о том, что мы снова увидим российский четвертьфинал. С учетом попадания в нижнюю половину сетки, где из топ-10 только Надаль (в какой он форме?), Циципас и Берреттини (обыгран на ATP Cup), есть вероятность, что кто-то из парней запрыгнет в финал.

Также от России в мужской половине выступят Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин, но их перспективы неблагоприятны. У Карена неплохие соперники для старта (Вукич и предположительно Беранкис), но дальше будет тяжело – в третьем круге вырисовывается Берреттини, в четвертом – Циципас, в четвертьфинале – Надаль, ну а дальше Медведев/Рублев. Сафиуллину будет непросто пройти даже первый раунд – там у него белорус Ивашка. У Карацева проходимый итальянец Маджер на старте, нестабильный Пэр во втором матче, а дальше – Шварцман.

Джокович vs Надаль

Чем после жеребьевки занимаются фанаты Новака Джоковича и Рафаэля Надаля? Правильно: сравнивают, у кого сетка тяжелее и бросаются на организаторов за подставу своему любимчику. Кажется, в этот раз у поклонников серба есть больше причин для возмущения. Новаку предстоит защищать титул, но сделать это будет непросто, несмотря на неплохую форму – Джоко выиграл оба матча на ATP Cup, но его усилий не хватило даже для выхода команды в полуфинал.

В 2020-м серб без каких-либо сложностей влетел во вторую неделю – на его пути были сплошные представители Азии и Шварцман в четвертом круге. Дальше у него были Раонич и игравший первый за два месяца турнир Федерер. В этот раз у Новака не будет проходных матчей с самого первого раунда, а потенциальный путь до финала выглядит так: Шарди – Тиафо – Опелка/Фритц – Раонич/Вавринка – Зверев – Тим – Надаль.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

По Рафаэлю и его сетке куда больше вопросов. Во-первых, до сих пор неизвестно, сколько матчей в принципе в состоянии сыграть испанец. Сниматься с турнира он не собирается, но проблемы со спиной его до сих пор не покинули. «Состояние неидеальное. Сегодня я попробовал подавать, но спина продолжает беспокоить – как и в последние 15 дней. Проблема в том, что спина болит при подаче. Одна мышца зажимается, и это ограничивает свободу движений», – рассказал Надаль, который заметил, что чувствовал себя нехорошо еще во время выставочного матча против Тима в конце января.

Если же Рафа все-таки не снимется с турнира, то у него будут все шансы разогреться перед второй неделей: Дьере – Троицки – Эванс – его соперники по первым трем кругам. Далее ждут Фоньини/Де Минаур (особенно неприятен Алекс, который погонял испанца в Австралии в прошлом году), в четвертьфинале – Циципас или Берретини, полуфинал – против Медведева или Рублева.

От кого ждать прорыва?

Пошуметь может Янник Синнер. Полтора года назад итальянцу только раздавали авансы, а с середины прошлого сезона он начал подтверждать уровень. Дошло до того, что на неделе до АО Янник забрал второй турнир подряд и поднялся на высшую для себя 32-ю строчку рейтинга. Более того, Синнер повторил достижения Джоковича и Надаля – в 19 лет выиграл два турнира ATP (как Новак в 2006-м) и взял два турнира подряд (как Рафа в 2005-м). Победная серия итальянца уже насчитывает 10 матчей, по ходу которой он обыграл Де Минаура, Поспишила и Хачанова, причем в матче против Карена ушел с матчбола.

За кем еще следить?

Два самых интересных персонажа – Ник Кирьос и Танаси Коккинакис. Для обоих турнир будет домашним, оба любят устраивать шоу. Помимо этого, парни реально талантливы и при должном уважении к спорту могут добиться многого – выход в четвертый круг для каждого будет успехом, хотя Ник всегда замахивается на большее. Танаси же, к сожалению, в последние годы сильно мешали травмы, но и он может блеснуть.

Фавориты у букмекеров

Новак Джокович – 2,3

Даниил Медведев – 5,5

Рафаэль Надаль – 7,25

Доминик Тим – 7,5

Стефанос Циципас – 16

КТО ВЫИГРАЕТ ТИТУЛ? Новак Джокович Рафаэль Надаль Доминик Тим Даниил Медведев Андрей Рублев Кто-то другой

Женщины

Какие шансы у русских?

Откровенно – никакие. Хотелось бы верить, что эпоха российских финалов, побед на «Шлемах» и нескольких участниц в топ-10 вернется совсем скоро, но явно не сейчас. Среди девушек нет даже одной, которая бы показывала стабильно высокие результаты. Время от времени добирается до решающих стадий Екатерина Александрова (но не на «ТБШ», где лучший результат – третий круг), выдает неплохие матчи Анастасия Павлюченкова. Остальные откровенно не готовы.

Екатерина Александрова Фото: Getty Images

В этот раз девушкам еще и не повезло со жребием: Павлюченкова в первом же круге сыграет с главной фавориткой Наоми Осакой, у Гаспарян – Мугуруса. Дарья Касаткина во втором круге, вероятно, выйдет на Арину Соболенко, Кузнецовой на пути в третий круг надо обыгрывать Элис Мертенс.

Кому слегка подфартило, так это Грачевой, Блинковой и Кудерметовой, которые втроем поспорят с Мартой Костюк за третий круг, но дальше – Симона Халеп. Вероятность, что кто-то из русских дотянет до второй недели в этот раз мизерные.

Серена выиграет 24-й «Шлем»?

39-летняя американка выдала три неплохих матча на неделе до АО, но снялась с полуфинала против Эшли Барти. Причина: травма. На 100% неизвестно, действительно ли повреждение стало причиной отказа от участия или банальное желание отдохнуть перед стартом мэйджора. Но при любых раскладах Серена не должна входить даже в топ-10 фаворитов турнира.

Все мы знаем, что Уильямс-младшая феноменально умеет настраиваться на «ТБШ» и часто находит внутренние резервы, но кажется, что рекордный трофей так и не попадет к ней в руки. Главную роль сыграет посев. Серена сейчас 10-я в мире, а поэтому должна пройти слишком многих классных соперниц. Максимально сложная сетка для нее: Зигемунд – Бегу – Риске – Соболенко – Халеп – Осака/Мугуруса/Андрееску – Барти/Свитолина. Стольких сильных оппоненток Си не проходила в последние годы, а теперь, после долгого перерыва и в еще более почтенном возрасте, сделать эту будет нереально.

От кого ждать прорыва?

Новый имен в сетке почти нет, поэтому стоит остановиться на героях прошлого. Бьянка Андрееску проведет первый официальный матч с конца 2019 года. Канадка лечила травмы и спасалась от коронавируса, но теперь наконец готова к камбэку. В своей неплохой форме 20-летняя теннисистка способна укатать кого угодно – лишь бы хватило сил на весь турнир.

За кем еще следить?

Казалось, что после полуфинала «Ролан Гаррос» и прорыва в топ-50 аргентинская теннисистка Надя Подороска слетит с радаров, но выяснилось, что девушка неплохо себя чувствует и на харде. За неделю до АО она обыграла Петру Квитову, а позднее в очень упорном поединке уступила Маркете Вондроушовой. Готова ли она к новой сенсации?

Фавориты у букмекеров

Наоми Осака – 6,75

Эшли Барти – 7,25

Гарбинье Мугуруса и Серена Уильямс – по 11,0

Арина Соболенко и Симона Халеп – по 13,0

КТО ВЫИГРАЕТ ТИТУЛ? Эшли Барти Наоми Осака Симона Халеп Серена Уильямс Представительница РФ Кто-то другой

Australian Open Павлюченкова – Осака, Серена – Зигемунд. Итоги жеребьевки AO 05/02/2021 В 09:06