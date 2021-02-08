Как и у многих спортсменов, у Стефаноса Циципаса есть особенный пунктик – он очень боится потерять багаж. Среди кучи ракеток, пар обуви и другой амуниции в специальном чехле греческий теннисист возит выцветшую алую футболку с надписью СССР. Это джерси его дедушки, знаменитого форварда московских «Спартака», «Динамо» и советской футбольной сборной Сергея Сальникова. В 1956 году он забил в Мельбурне два мяча и выиграл золото Олимпиады.

Australian Open – особенный турнир для Стефа. Он мечтает повторить достижение деда, только не на футбольном поле, а на турнире «Большого шлема». Поэтому по прибытии в Мельбурн его охватывают особенные эмоции, а дополнительный заряд придает огромная греческая диаспора. Поддержка болельщиков помогла греку одержать одну из самых знаковых побед в карьере – в 2019-м он вынес на АО кумира детства – Роджера Федерера.

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Стефанос Циципас и Роджер Федерер Фото: Getty Images

Дочь Сальникова от второго брака и мама Циципаса Юлия шесть раз побеждала в одиночном разряде чемпионата СССР среди девушек, а после развала Союза переехала в Грецию. Она вышла замуж за теннисиста Апостолоса Циципаса, родила Стефа и тренировала его до отъезда в академию Патрика Муратоглу в 16. «Огромной проблемой молодого Циципаса была его стеснительность и зажатость. Из-за нее он никак не мог выстрелить, но ничего не мог с этим поделать», – сокрушался Муратоглу.

Переворот сознания у парня произошел незадолго до совершеннолетия. На выходных он рванул вместе с отцом и друзьями на море, погода была ужасной, но компания все равно отправилась в воду. Спустя 10 минут парни заметили, что их уносит все дальше и дальше от берега, а волны становятся выше и накрывают каждые пять секунд. «Мы попали на какое-то течение, с которым никак не справлялись. Чувствовал, что медленно тону – это было ужасно. Единственный раз в жизни я почувствовал, что от смерти меня отделяют несколько секунд», – паниковал Стеф.

Отдыхавший на берегу Апостолос бросился в воду и помог сыну подплыть ближе к берегу. Спустя несколько минут борьбы со стихией и течением теннисисты нащупали камень, на который можно было наступить и отдышаться. Чуть придя в себя, Стефанос не бросил друзей и помог им выбраться в безопасное место. После этого мужчины предприняли еще одну попытку добраться до пляжа, и преодолели самую важную дистанцию в жизни.

1956 год. Сборная СССР в товарищеском матче против ФРГ в Ганновере. Слева направо: Борис Татушин, Николай Тищенко, Анатолий Ильин, Валентин Иванов, Михаил Огоньков, Алексей Парамонов, Сергей Сальников, Эдуард Стрельцов, Анатолий Башашкин, Лев Яшин, Игорь Фото: Imago

Эта история еще больше сблизила отца и сына – Циципас понимает, что Апостолос мог погибнуть вместе с ним. А главное, она изменила мировоззрение молодого парня. Больше никакой скромности, фобий и лишних мыслей – только холодный расчет, бескомпромиссная борьба и заряд на корте до последнего очка.

Способностью к самопожертвованию ради близких отличался и дед теннисиста Сергей. В 1950 году игравший за «Спартак» форвард согласился на скандальный переход в «Динамо», чтобы спасти обвиненного в хищении госимущества отчима. Ему заменили расстрел на 10 лет лагерей, а у игравшего с пороком сердца Сальникова обострились проблемы со здоровьем.

22-летний Циципас давно стал зрелым игроком, но пока высшей точкой его карьеры остается победа на Итоговом-2019. Мечте о «Шлемах» мешает большая привязанность к родителям – в случае неудач, он часто вымещает злость на отце-тренере. На ATP Cup-2020 Стеф так разозлился, что разбил ракетку и случайно ранил Апостолоса. Родители пытаются минимизировать влияние на сына вне корта, а мама Юлия иногда приходит на послематчевые пресс-конференции и адресует ему острые вопросы как простая болельщица. Это помогает Циципасу взглянуть на себя со стороны.

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С похожей проблемой столкнулся другой игрок с русскими корнями – Саша Зверев. Смена тренеров не помогла, пока немец не осознал необходимость стать более самостоятельным и научиться искать причины неудач в себе. В прошлом году Зверев впервые в карьере добрался до финала мэйджора, теперь к мечте подбирается Циципас.

Взглянуть на многие вещи под другим углом Стефаносу помог карантин, во время которого он проникся простой истиной – относиться к каждому дню нужно как к маленькой жизни. Еще больше это убеждение укрепило в нем прочтение на изоляции запрещенного в СССР романа «Доктор Живаго». Из-за этого творения Пастернака в 50-х пострадал Сальников – чекисты нашли книгу в шкафчике футболиста и на год сделали невыездным. Роман помог Циципасу осознать, насколько огромный потенциал кроется в поставленном на грань выживания человеке.

Ради мечты теннисист прокачивает не только психологию, но и совершенствуется технически. Его одноручный бэкхенд великолепен, но в прошлом году часто подводил в затяжных матчах. Поэтому уже полгода Стеф использует в тренировках деревянную ложку – специальный инструмент под названием tennis pointer. При регулярном выполнении упражнение помогает точнее попадать по мячу центром ракетки. Помимо этого, ложка полезна в работе над подачей, поскольку требует точного и стабильного подброса.

В этом году Циципас приехал в Мельбурн окрыленный новыми ожиданиями – здесь он ощущает особую ауру, вдохновляется знаменитым дедом и ощущает поддержку болельщиков. Он надеется, что победа на Australian Open станет не только символичной, но и придаст дополнительную мотивацию. Будет очень трогательно, если вместо чемпионской традиции победителей Мельбурна купаться в реке Ярра Стефанос прогуляется по улицам города в старенькой алой футболке.

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