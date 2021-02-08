Японка немного лучше действовала при вводе мяча в игру. У нее два эйса при нуле двойных ошибок. Анастасия в этих же показателях выполнила лишь одну подачу навылет и допустила два дабл-фолта. В проценте попадания первым мячом Осака также превзошла соперницу – 60% против 58% у Павлюченковой.