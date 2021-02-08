Наоми Осака вынесла Павлюченкову со счетом 6:1, 6:2, на победу у третьей ракетки мира ушло всего 68 минут.
Японка немного лучше действовала при вводе мяча в игру. У нее два эйса при нуле двойных ошибок. Анастасия в этих же показателях выполнила лишь одну подачу навылет и допустила два дабл-фолта. В проценте попадания первым мячом Осака также превзошла соперницу – 60% против 58% у Павлюченковой.
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На корте Наоми показала более стабильные действия. За весь матч у нее набралось 18 активно выигранных мячей и лишь 11 невынужденных ошибок. У русской теннисистки 14 виннерсов и 21 невынужденная.
- Во втором круге Осака встретится с француженкой Каролин Гарсия. Гарсия в двух сетах обыграла словенку Полону Херцог – 7:6 (6), 6:3.
- Наоми вышла вперед по личным встречам с Павлюченковой – 2:1. Ранее Настя выиграла у соперницы в четвертьфинале турнира в Гонконге-2017, а через два года уступила ей в решающем матче на турнире в Осаке.
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