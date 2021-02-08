Американка Серена Уильямс обыграла Лауру Зигемунд из Германии с разгромным счетом 6:1, 6:1. Встреча продлилась всего 56 минут.

Уильямс-младшая допустила всего одну двойную ошибку при четырех эйсах. У Зигемунд ноль подач навылет и три дабл-фолта. При этом Лаура точнее вводила мяч в игру – 72% попаданий первой подачей, Серена насобирала всего 59%. 10-я ракетка планеты реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и выиграла 80% мячей на первой подаче.

Australian Open Осака разнесла Павлюченкову в двух сетах и вышла во 2-й круг ЧЕРЕЗ ЧАС

У Зигемунд лишь четыре активно взятых розыгрыша, Уильямс накопила в четыре раза больше виннерсов – 16. Но преимущество американки по невынужденным ошибкам не такое критическое – 15 против 20 у соперницы.

Серена в третий раз подряд победила Зигемунд в официальных матчах. Немка ни разу не взяла у 23-кратной чемпионки «Большого шлема» ни одного сета. Она всухую уступила Уильямс во втором круге турнира в Индиан-Уэллс в 2016-м и четвертьфинале Окленда-2020.

Во втором раунде Australian Open-2021 Серена Уильямс сыграет с сербской теннисисткой Ниной Стоянович. Ее будущая соперница прошла в двух партиях румынку Ирину-Камелию Бегу – 6:3, 6:4. Уильямс и Стоянович впервые встретятся на официальном уровне.

Australian Open Павлюченкова – Осака, первые матчи Джоковича, Серены и Соболенко 12 ЧАСОВ НАЗАД