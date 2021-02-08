Русский теннисист Аслан Карацев победил итальянца Джанлуку Маджера в матче первого круга открытого чемпионата Австралии. Карацев спокойно выиграл в трех сетах – 6:3, 6:3, 6:4.

114-я ракетка мира подавал хуже соперника. Аслан достиг отметки в 61% попадания первым мячом (у Маджера 64%) и допустил три двойные ошибки – на одну больше, чем у итальянца. Но Карацев сделал 11 эйсов при шести подачах навылет у Джанлуки.

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Также русский теннисист почти в три раза превзошел противника по активно взятым розыгрышам – 32 против 11 у Маджера. Карацев допустил 26 невынужденных ошибок, итальянец насобирал 35. Матч длился всего 1 час 36 минут. Это первая встреча теннисистов на корте на официальном уровне.

Победитель квалификации Карацев впервые в карьере прошел первый круг на турнирах «Большого шлема». Для 27-летнего игрока это дебютные соревнования на таком высоком уровне.

Во втором раунде Аслан встретится с победителем пары Бенуа Пэр – Егор Герасимов. После трех сетов белорус впереди 25-го сеяного – 6:2, 2:6, 7:6 (5).

Карацев выиграл уже 30 матчей из 36 после возобновления сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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