Французский теннисист Гаэль Монфис заплакал на пресс-конференции после поражения в первом круге Australian Open. 11-я ракетка мира в пяти сетах уступил финну Эмилю Руусувуори (6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6).
«Я проиграл, у меня нет уверенности. Я играю плохо. Не могу подавать, делаю невынужденные ошибки, нахожусь за шесть метров от задней линии. Я плохо себя чувствую, и вы это видите. Знаю, что потерял многое, и от этого больно. Хуже всего то, что я работаю как собака, но это не помогает. Я бы хотел встать и сказать себе, что этот кошмар закончился, но правда в том, что я не знаю, когда он прекратится», – приводит слова Монфиса .
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- Гаэль Монфис уступил в семи последних матчах, шесть из них – в первом раунде.
- Последний раз француз побеждал почти год назад – 27 февраля 2020 года он обыграл Ришара Гаске в четвертьфинале турнира АТР в Дубае.
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