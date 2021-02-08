«Я проиграл, у меня нет уверенности. Я играю плохо. Не могу подавать, делаю невынужденные ошибки, нахожусь за шесть метров от задней линии. Я плохо себя чувствую, и вы это видите. Знаю, что потерял многое, и от этого больно. Хуже всего то, что я работаю как собака, но это не помогает. Я бы хотел встать и сказать себе, что этот кошмар закончился, но правда в том, что я не знаю, когда он прекратится», – приводит слова Монфиса .