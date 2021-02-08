Второй день Australian Open подарит первые матчи российских теннисистов в мужском разряде, а также старт на турнире Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса. Eurosport.ru подготовил для вас лучшие варианты ставок на пять игр.
После гениального ATP Cup, где Рублев был ключевой фигурой, Андрея ждет сложный AO. Впервые от второй ракетки России ждут многого на «ТБШ», и ожидания вполне оправданны: из крепкого игрока топ-10 Рублев превратился в претендента на победу в любом турнире, где он участвует. С идущим 101-м в мировом рейтинге Ханфманном россиянин не играл ни разу, но вряд ли отсутствие опыта личных встреч помешает Андрею уверенно забрать матч. В последних встречах немецкий теннисист проигрывал соперникам и своего уровня, и тем, кто находится намного ниже него в рейтинге, поэтому стоит присмотреться к победе русского теннисиста в трех сетах.
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
Серб Дьере занимает 56-ю строчку рейтинга ATP, последние четыре матча он проиграл, причем все – на харде. Перспектива играть в первом же круге с Надалем – худшая из возможных. Испанец пока толком не начал сезон, только обыграл Тима в выставочном матче, но понятно, что пощады Дьере от Рафаэля лучше не ждать. Максимум, на что может рассчитывать Дьере – набрать несколько геймов.
Медведев не проигрывает уже 15 матчей подряд, Вашек не выступал с ноября прошлого года, когда проиграл Синнеру. Разыгравшийся Медведев вряд ли почувствует канадца, особенно если учитывать историю встреч между игроками: за три матча Поспишилу удалось взять лишь один сет у Медведева. На последнем US Open Медведев не проиграл ни одного сета вплоть до финала. Вряд ли и Поспишилу удастся забрать у Даниила хотя бы сет.
Замыкающий первую двадцатку Хачанов – самый нестабильный представитель большой русской тройки. Карен неплохо выступил на предваряющем АО турнире в Мельбурне, дойдя до полуфинала. Конец прошлого года Хачанов завершил печально, уступив дважды подряд в первом круге. Соперник москвича – 24-летний Александар Вукич, 195-й номер рейтинга. Вукич не из тех, кто неожиданно бьет фаворитов, но в случае с Хачановым никогда не знаешь, что может произойти, поэтому пятисетовый поединок – вполне вероятный исход.
Карен Хачанов
Фото: Getty Images
Грек здорово начал сезон, уверенно победив Де Минаура и Баутисту-Агута на ATP Cup. Симон ниже уровнем, чем эти двое, но это не гарантирует Стефаносу легкую встречу. В октябре Жиль показал, что способен обыгрывать топов: во втором круге турнира в Кёльне он одолел Дениса Шаповалова, причем сделал это мощно и красиво. С тех пор подобных подвигов Симон не совершал, но палка вполне может выстрелить уже в Мельбурне.