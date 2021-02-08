Второй день Australian Open подарит первые матчи российских теннисистов в мужском разряде, а также старт на турнире Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса. Eurosport.ru подготовил для вас лучшие варианты ставок на пять игр.

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После гениального ATP Cup, где Рублев был ключевой фигурой, Андрея ждет сложный AO. Впервые от второй ракетки России ждут многого на «ТБШ», и ожидания вполне оправданны: из крепкого игрока топ-10 Рублев превратился в претендента на победу в любом турнире, где он участвует. С идущим 101-м в мировом рейтинге Ханфманном россиянин не играл ни разу, но вряд ли отсутствие опыта личных встреч помешает Андрею уверенно забрать матч. В последних встречах немецкий теннисист проигрывал соперникам и своего уровня, и тем, кто находится намного ниже него в рейтинге, поэтому стоит присмотреться к победе русского теннисиста в трех сетах.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Серб Дьере занимает 56-ю строчку рейтинга ATP, последние четыре матча он проиграл, причем все – на харде. Перспектива играть в первом же круге с Надалем – худшая из возможных. Испанец пока толком не начал сезон, только обыграл Тима в выставочном матче, но понятно, что пощады Дьере от Рафаэля лучше не ждать. Максимум, на что может рассчитывать Дьере – набрать несколько геймов.

Медведев не проигрывает уже 15 матчей подряд, Вашек не выступал с ноября прошлого года, когда проиграл Синнеру. Разыгравшийся Медведев вряд ли почувствует канадца, особенно если учитывать историю встреч между игроками: за три матча Поспишилу удалось взять лишь один сет у Медведева. На последнем US Open Медведев не проиграл ни одного сета вплоть до финала. Вряд ли и Поспишилу удастся забрать у Даниила хотя бы сет.

Замыкающий первую двадцатку Хачанов – самый нестабильный представитель большой русской тройки. Карен неплохо выступил на предваряющем АО турнире в Мельбурне, дойдя до полуфинала. Конец прошлого года Хачанов завершил печально, уступив дважды подряд в первом круге. Соперник москвича – 24-летний Александар Вукич, 195-й номер рейтинга. Вукич не из тех, кто неожиданно бьет фаворитов, но в случае с Хачановым никогда не знаешь, что может произойти, поэтому пятисетовый поединок – вполне вероятный исход.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Грек здорово начал сезон, уверенно победив Де Минаура и Баутисту-Агута на ATP Cup. Симон ниже уровнем, чем эти двое, но это не гарантирует Стефаносу легкую встречу. В октябре Жиль показал, что способен обыгрывать топов: во втором круге турнира в Кёльне он одолел Дениса Шаповалова, причем сделал это мощно и красиво. С тех пор подобных подвигов Симон не совершал, но палка вполне может выстрелить уже в Мельбурне.

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