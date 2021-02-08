Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась с Eurosport.ru впечатлениями от первой игры на Australian Open, а также впечатлениями от организации турнира в Мельбурне.

– Даша, расскажите об общих впечатлениях от сегодняшнего матча. Во втором сете довольно нервная была ситуация. Упущенные матчболы, проиграна своя подача. Что чувствовали в этот момент?

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– Да, придумала немного себе проблем в конце, но в целом я довольна тем, как складывался матч. Я немного нервничала перед началом, но в итоге разбегалась и выполнила план, который приготовила перед матчем. В целом рада, что прошла первый круг. Непросто сейчас играть в Мельбурне, потому что погода нетипичная – очень ветрено и прохладно. Рада, что справилась.

– Не могу не спросить про карантин. Много было активности от тебя в соцсетях, и с Настей Павлюченковой вы записывали совместное видео. Как эта идея родилась? И какие ощущения останутся от карантина?

– Инициатором была Настя, а уже концепцию видео придумывала я. Было в целом весело, потому что это были первые дни на карантине, не знали еще, что делать, чем заниматься. Из номера нас не выпускали, поэтому пытались как-то развлекаться. По поводу карантина – повезло мне и немногим, что нам удалось тренироваться, нас выпускали на пять часов. Это, конечно, сильно помогло, потому что я себя чувствую хорошо, у меня нет проблем с адаптацией. Слава богу, как говорится.

– Твой тренер Карлос Мартинес сказал, что он восхищен тем, какие усилия приложила федерация тенниса Австралии. Согласна ли ты с этим?

– Тут невероятно. Я даже не могу представить, сколько усилий было приложено, чтобы провести Australian Open. Я с каждым днем все больше удивляюсь. Изначально думаешь, что просто организуют турнир, и это не так уж и сложно. А потом с каждым днем понимаешь: а вот они еще вот это сделали, и еще вот тут, оказывается, и вот об этом они подумали. Смотришь, сколько людей в это вовлечено, и понимаешь: работа, которую они проделали, это что-то невероятное. Это большое счастье для нас, что Australian Open сейчас происходит.

В первом круге Australian Open Дарья Касаткина в двух сетах обыграла британку Кэти Бултер (6:1, 6:4).

Следующий матч теннисистка проведет с Ариной Соболенко, которая одолела Викторию Кузьмову.

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