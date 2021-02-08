Российская теннисистка Вероника Кудерментова поделилась с Eurosport.ru впечатлениями от первой игры на Australian Open и рассказала о карантине в Мельбурне.

– С Мартой Костюк ты играла второй раз за этот год. Можешь сравнить эти матчи? Какой получился сложнее?

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– Оба матча были непростыми. В Абу-Даби на кону стоял финал, немножко нервничала, было сложно. Здесь тоже: первый круг, хочется всегда выиграть. И тот, и последний матчи были сложными, но сегодня, мне показалось, я более уверенно и тактически грамотно играла, чем в Абу-Даби.

– Карантин остался позади. Как ты это вспоминаешь, что было самым сложным?

– Если честно, самым сложным было в первые три-четыре дня осознать, что две недели безвылазно нужно сидеть в номере без тренировок. Было психологически очень тяжело, порой даже были слезы – как так, несправедливо. А потом, когда неделя прошла, смирилась, пыталась сделать все возможное, что от меня зависит. Тренировалась, пыталась о стеночку играть. После двух недель тело, конечно, болело, но в целом мы проделали в номере хорошую работу.

– Есть ли конкретная цель дойти до какой-то стадии? Или от матча к матчу?

– Наверное, от матча к матчу, потому что когда забегаешь вперед, думаешь, предполагаешь, обычно это не складывается. А когда просто настраиваешься на каждый следующий матч, то, мне кажется, так у меня лучше получается.

В первом круге Кудерметова обыграла Марту Костюк в двух сетах (6:2, 7:6 (7:5)).

Во втором раунде Вероника сыграет против Варвары Грачевой, которая одолела Анастасию Блинкову.

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