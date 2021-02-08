Серена Уильямс – главный теннисный ньюсмейкер, в том числе и по части вызывающих нарядов. Спортсменка удивила в очередной раз, когда вышла на первый матч Australian Open в комбинезоне с одной штаниной. Такой аутфит Серена выбрала не просто так – это трибьют легкоатлетке Флоренс Гриффит-Джойнер, рекорд которой на стометровке держится уже больше 30 лет. По словам Уильямс, Гриффит-Джойнер вдохновила ее в детстве не только достижениями, но и стилем.

Серена давно удивляет поклонников тенниса необычными нарядами. Первую серьезную встряску для снобов американка устроила в 2002 году на US Open, когда впервые выступила в слитном обтягивающем костюме от Puma. Девушка очень любила такой вариант аутфита. В 2002 году она надела полностью черный комбинезон с бриллиантовым браслетом Harry Winston за 24 тысячи евро. Критики назвали наряд неподходящим, но Уильямс нашла, что ответить. «В комбинезоне я чувствую себя кошкой. Я могу двигаться быстро. Я твердо уверена, что если ты плохо выглядишь на корте, то не сыграешь хорошо», – сказала теннисистка.

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Через два года на US Open Уильямс удивила еще больше, нарядившись в джинсовую юбку. До нее в джинсовых шортах выступал Андре Агасси. Но Серена рассказала, что ее наряд был вдохновлен вовсе не Андре, а актером Джеймсом Дином, постоянно носившим джинсовую одежду.

Пожалуй, самый странный наряд Серена Уильямс продемонстрировала в 2008 году на Уимблдоне. Турнир обязывает всех теннисистов играть в белом. Раньше Серена уже появлялась в Лондоне в шикарном платье супергероини, теперь пришло время чего-то помощнее – как вам белое пальто? Спортсменка попыталась объяснить такое не очевидное решение: «Вы знаете, я очень люблю тренчи. Я живу во Флориде, где у меня, наверное, больше пальто, чем у кого-либо. Я просто люблю пальто. Я всегда покупаю пальто Burberry». Стоит отметить, что в пальто Серена не играла – оно заменяло ей олимпийку.

Уильямс любит диких кошек, соответствующий окрас можно наблюдать не только на ее аутфите, но и на других, неспортивных элементах одежды. Простое платье с V-образным вырезом и черно-белым леопардовым принтом Серена выбрала для US Open 2014 года. Когда журналистка ESPN сделала Уильямс комплимент по поводу платья, теннисистка прорычала в ответ – хорошее объяснение такого выбора.

К Australian Open-2017 Серена подобрала особенное платье, которое хорошо отразило ее взгляды на проблемы в обществе. Полностью черный аутфит от Nike с надписью «равенство» девушка надела в честь дня Мартина Лютера Кинга. «Сегодня важно распространять идею равенства, о которой много говорил Мартин Лютер Кинг... равенство прав для всех», – сказала тогда Уильямс.

В 2018 году Серена вернулась на корт «Ролан Гаррос» после рождения дочери и порадовала очередным костюмом. В этот раз Уильямс представила черный комбинезон Nike, который она надела, вдохновившись фильмом «Черная пантера». В инстаграме теннисистка посвятила комбинезон всем мамам, которые пережили тяжелое выздоровление после беременности. Именно после этого комбинезона от Серены Французская федерация тенниса запретила слитные костюмы на турнирах под своей эгидой. По мнению организации, такие комбинезоны – неуважение к игре и месту ее проведения.

В том же году на US Open Уильямс надела черное платье-пачку на одно плечо, разработанное Вирджилом Абло для его коллекции Off-White x Nike, которая называется «QUEEN». «Платье женственное, но сочетает в себе агрессию. Оно асимметрично и имеет своего рода силуэт в виде балерины, символизирующий ее грацию. Речь идет не о наворотах и фокусах. Просто о том, чтобы жить телом и выражать дух Серены с каждым взмахом ракетки», – объяснил Абло концепцию платья. На той же неделе Серена предстала в еще одном варианте платья от Абло.

После запрета на комбинезоны Серена нашла выход и вернулась на «Ролан Гаррос», чтобы снова потрясти организаторов турнира. В создании платья Nike x Off-White снова поучаствовал Вирджил Абло. На черно-белом двойном топе повсюду напечатаны слова «Мать», «Богиня», «Королева» и «Чемпион» на французском и английском языках. «Это второй раз, когда мы с Абло работали вместе. На платье есть слова по-французски. Там говорится о том, что я мама и королева, как и все женщины», – объяснила Серена.

В первом раунде Australian Open Серена обыграла Лауру Зигемунд в двух сетах (6:1, 6:1).

Во втором круге американка встретится с представительницей Сербии Ниной Стоянович.

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