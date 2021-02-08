Арена Рода Лэйвера
София Кенин (США, 4) – Мэддисон Инглис (Австралия) – начало в 3:00 (мск)
Мари Бузкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина, 5)
Ласло Дьере (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Данка Ковинич (Черногория) – начало в 11:00 (мск)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Жиль Симон (Франция)
Арена Маргарет Корт
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) – Маргарита Гаспарян (Россия) – начало в 3:00 (мск)
Виктория Азаренко (Беларусь, 12) – Джессика Пегула (США)
Вашек Поспишил (Канада) – Даниил Медведев (Россия, 4)
Кевин Андерсон (ЮАР) – Маттео Берреттини (Италия, 9) – начало в 3:00 (мск)
Сара Соррибес (Испания) – Дарья Гаврилова (Австралия)
Джон Кейн Арена
Андрей Рублев (Россия, 7) – Янник Ханфманн (Германия) – начало в 4:00 (мск)
Кори Гауфф (США) – Жиль Тайхманн (Швейцария)
Теннис Сандгрен (США) – Алекс де Минаур (Австралия, 21) – начало не раньше 8:00 (мск)
Дестани Айява (Австралия) – Саманта Стосур (Австралия)
1573 Арена
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Лорен Дэвис (США) – начало в 3:00 (мск)
Раду Албот (Молдавия) – Роберто Баутиста (Испания, 12)
Джасмине Паолини (Италия) – Каролина Плишкова (Чехия, 6)
Каспер Рууд (Норвегия, 24) – Джордан Томпсон (Австралия)
Ольга Данилович (Сербия) – Петра Мартич (Хорватия, 16) – начало не раньше 9:00 (мск)
Корт № 3
Александра Соснович
Фото: Getty Images
Нао Хибино (Япония) – Астра Шарма (Австралия) – начало в 3:00 (мск)
Давид Гоффен (Бельгия, 13) – Алекс Попырин (Австралия)
Анетт Контавейт (Эстония, 12) – Александра Соснович (Беларусь)
Танаси Коккинакис (Австралия) – Сунву Квон (Южная Корея) – начало не раньше 8:00 (мск)
Корт № 5
Микаэль Имер (Швеция) – Хуберт Хуркач (Польша, 26) – начало в 3:00 (мск)
Яфань Ван (Китай) – Донна Векич (Хорватия, 28)
Фабио Фоньини (Италия, 16) – Пьер-Юж Эрбер (Франция)
Франческа Джонс (Великобритания) – Шелби Роджерс (США)
Корт № 6
Маккензи Макдональд (США) – Марко Чеккинато (Италия) – начало в 3:00 (мск)
Пабло Куэвас (Уругвай) – Андреас Сеппи (Италия)
Хлоэ Паке (Франция) – Майар Шериф (Египет)
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Клара Бюрель (Франция)
Корт № 7
Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – начало в 3:00 (мск)
Мэдисон Брингл (США) – Арина Родионова (Австралия)
Ли Ту (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания)
Юлия Путинцева (Казахстан, 26) – Слоан Стивенс (США)
Корт № 8
Карен Хачанов
Фото: Getty Images
Энн Ли (США) – Чжэн Шуай (Китай, 31) – начало в 3:00 (мск)
Анастасия Севастова (Латвия) – Кайя Канепи (Эстония)
Карен Хачанов (Россия, 19) – Александар Вукич (Австралия)
Даниэль Эванс (Великобритания, 30) – Кэмерон Норри (Великобритания)
Корт № 10
Тьяго Монтейро (Бразилия) – Андрей Мартин (Словакия) – начало в 3:00 (мск)
Кристина Плишкова (Чехия) – Хизер Уотсон (Великобритания)
Николоз Басилашвили (Грузия) – Томми Пол (США)
Даниэль Коллинс (США) – Анна Богдан (Румыния)
Корт № 12
Людмила Самсонова (Россия) – Паула Бадоса (Испания) – начало в 3:00 (мск)
Филип Крайинович (Сербия, 28) – Робин Хаасе (Нидерланды)
Сайсай Чжэн (Китай) – Барбора Крейчикова (Чехия)
Илья Ивашка (Беларусь) – Роман Сафиуллин (Россия)
Корт № 13
Гвидо Пелья (Аргентина) – Борна Чорич (Хорватия, 22) – начало в 3:00 (мск)
Кристина Младенович (Франция) – Мария Саккари (Греция, 20)
Майкл Ммох (США) – Виктор Троицки (Сербия)
Кая Юван (Словения) – Йоханна Конта (Великобритания, 13)
Корт № 14
Светлана Кузнецова
Фото: Getty Images
Надя Подороска (Аргентина) – Кристина Макхэйл (США) – начало в 3:00 (мск)
Светлана Кузнецова (Россия) – Барбора Стрыцова (Чехия)
Сэм Куэрри (США) – Лоренцо Сонего (Италия, 31)
Томаш Мачак (Чехия) – Марио Вилелья (Испания)
Корт № 15
Лейла Фернандес (Канада) – Элис Мертенс (Бельгия, 18) – начало в 3:00 (мск)
Лин Чжоу (Китай) – Уитни Осигве (США)
Пабло Андухар (Испания) – Кентен Алис (Франция)
Роберто Карбаллес (Испания) – Атилла Балаш (Венгрия)
Корт № 16
Ллойд Харрис (ЮАР) – Микаэль Торпегор (Дания) – начало в 3:00 (мск)
Мартина Тревисан (Италия) – Екатерина Александрова (Россия, 29)
Генри Лааксонен (Швейцария) – Сальваторе Карузо (Италия)
Мона Бартель (Германия) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)
Корт № 17
Ботик Ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Карлос Алькарас (Испания) – начало в 3:00 (мск)
Дженнифер Брэйди (США, 22) – Алена Большова (Испания)
Ричардас Беранкис (Литва) – Сумит Нагал (Индия)
Каролина Мухова (Чехия) – Алена Остапенко (Латвия)