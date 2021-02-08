Арена Рода Лэйвера

София Кенин (США, 4) – Мэддисон Инглис (Австралия) – начало в 3:00 (мск)

Australian Open
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ЧЕРЕЗ 34 МИНУТЫ

Мари Бузкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина, 5)

Ласло Дьере (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Эшли Барти (Австралия, 1) – Данка Ковинич (Черногория) – начало в 11:00 (мск)

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Жиль Симон (Франция)

Арена Маргарет Корт

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) – Маргарита Гаспарян (Россия) – начало в 3:00 (мск)

Виктория Азаренко (Беларусь, 12) – Джессика Пегула (США)

Вашек Поспишил (Канада) – Даниил Медведев (Россия, 4)

Кевин Андерсон (ЮАР) – Маттео Берреттини (Италия, 9) – начало в 3:00 (мск)

Сара Соррибес (Испания) – Дарья Гаврилова (Австралия)

Джон Кейн Арена

Андрей Рублев (Россия, 7) – Янник Ханфманн (Германия) – начало в 4:00 (мск)

Кори Гауфф (США) – Жиль Тайхманн (Швейцария)

Теннис Сандгрен (США) – Алекс де Минаур (Австралия, 21) – начало не раньше 8:00 (мск)

Дестани Айява (Австралия) – Саманта Стосур (Австралия)

1573 Арена

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Лорен Дэвис (США) – начало в 3:00 (мск)

Раду Албот (Молдавия) – Роберто Баутиста (Испания, 12)

Джасмине Паолини (Италия) – Каролина Плишкова (Чехия, 6)

Каспер Рууд (Норвегия, 24) – Джордан Томпсон (Австралия)

Ольга Данилович (Сербия) – Петра Мартич (Хорватия, 16) – начало не раньше 9:00 (мск)

Корт № 3

Александра Соснович

Фото: Getty Images

Нао Хибино (Япония) – Астра Шарма (Австралия) – начало в 3:00 (мск)

Давид Гоффен (Бельгия, 13) – Алекс Попырин (Австралия)

Анетт Контавейт (Эстония, 12) – Александра Соснович (Беларусь)

Танаси Коккинакис (Австралия) – Сунву Квон (Южная Корея) – начало не раньше 8:00 (мск)

Корт № 5

Микаэль Имер (Швеция) – Хуберт Хуркач (Польша, 26) – начало в 3:00 (мск)

Яфань Ван (Китай) – Донна Векич (Хорватия, 28)

Фабио Фоньини (Италия, 16) – Пьер-Юж Эрбер (Франция)

Франческа Джонс (Великобритания) – Шелби Роджерс (США)

Корт № 6

Маккензи Макдональд (США) – Марко Чеккинато (Италия) – начало в 3:00 (мск)

Пабло Куэвас (Уругвай) – Андреас Сеппи (Италия)

Хлоэ Паке (Франция) – Майар Шериф (Египет)

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Клара Бюрель (Франция)

Корт № 7

Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – начало в 3:00 (мск)

Мэдисон Брингл (США) – Арина Родионова (Австралия)

Ли Ту (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания)

Юлия Путинцева (Казахстан, 26) – Слоан Стивенс (США)

Корт № 8

Карен Хачанов

Фото: Getty Images

Энн Ли (США) – Чжэн Шуай (Китай, 31) – начало в 3:00 (мск)

Анастасия Севастова (Латвия) – Кайя Канепи (Эстония)

Карен Хачанов (Россия, 19) – Александар Вукич (Австралия)

Даниэль Эванс (Великобритания, 30) – Кэмерон Норри (Великобритания)

Корт № 10

Тьяго Монтейро (Бразилия) – Андрей Мартин (Словакия) – начало в 3:00 (мск)

Кристина Плишкова (Чехия) – Хизер Уотсон (Великобритания)

Николоз Басилашвили (Грузия) – Томми Пол (США)

Даниэль Коллинс (США) – Анна Богдан (Румыния)

Корт № 12

Людмила Самсонова (Россия) – Паула Бадоса (Испания) – начало в 3:00 (мск)

Филип Крайинович (Сербия, 28) – Робин Хаасе (Нидерланды)

Сайсай Чжэн (Китай) – Барбора Крейчикова (Чехия)

Илья Ивашка (Беларусь) Роман Сафиуллин (Россия)

Корт № 13

Гвидо Пелья (Аргентина) – Борна Чорич (Хорватия, 22) – начало в 3:00 (мск)

Кристина Младенович (Франция) – Мария Саккари (Греция, 20)

Майкл Ммох (США) – Виктор Троицки (Сербия)

Кая Юван (Словения) – Йоханна Конта (Великобритания, 13)

Корт № 14

Светлана Кузнецова

Фото: Getty Images

Надя Подороска (Аргентина) – Кристина Макхэйл (США) – начало в 3:00 (мск)

Светлана Кузнецова (Россия) – Барбора Стрыцова (Чехия)

Сэм Куэрри (США) – Лоренцо Сонего (Италия, 31)

Томаш Мачак (Чехия) – Марио Вилелья (Испания)

Корт № 15

Лейла Фернандес (Канада) – Элис Мертенс (Бельгия, 18) – начало в 3:00 (мск)

Лин Чжоу (Китай) – Уитни Осигве (США)

Пабло Андухар (Испания) – Кентен Алис (Франция)

Роберто Карбаллес (Испания) – Атилла Балаш (Венгрия)

Корт № 16

Ллойд Харрис (ЮАР) – Микаэль Торпегор (Дания) – начало в 3:00 (мск)

Мартина Тревисан (Италия) – Екатерина Александрова (Россия, 29)

Генри Лааксонен (Швейцария) – Сальваторе Карузо (Италия)

Мона Бартель (Германия) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)

Корт № 17

Ботик Ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Карлос Алькарас (Испания) – начало в 3:00 (мск)

Дженнифер Брэйди (США, 22) – Алена Большова (Испания)

Ричардас Беранкис (Литва) – Сумит Нагал (Индия)

Каролина Мухова (Чехия) – Алена Остапенко (Латвия)

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