Российский теннисист Аслан Карацев обыграл итальянца Джанлуку Магера в дебютном матче на «Шлеме» и вышел во второй круг Australian Open. После игры он дал эксклюзивный комментарий Eurosport.
– На наш взгляд легкая победа. Как было изнутри?
– Не назвал бы его легким, так как это был первый матч на турнире «Большого шлема». Естественно, я настраивался на него. По счету казалось легко, но были нервы. В первом сете я повел с двойным брейком 4-1, потом потерял внимание, он вернулся [и сделал] 4-3, но мне удалось закрыть сет. Второй и третий сеты я хорошо сыграл на его подаче, по брейку взял и в итоге победил.
– В третьем сете ни одного проигранного очка на своей подаче. Насколько это нормальное явление для тебя?
– В третьем сете я очень хорошо начал подавать, раскрепостился. Он [Магер] сбавил чуть на моей подаче, можно сказать не старался.
– Теннисная пауза в прошлом году будто положительно на тебя повлияла, результаты становятся все лучше. В чем секрет?
– Все закончилось в марте, когда я играл «Челленджер» в Астане. Нам сказали, что все закрывается, нужно ехать домой. Я прекратил играть где-то на три месяца, физическую форму поддерживал и все. Позже начал тренироваться, поехал в Минск, сыграл там чемпионат Беларуси, а потом поехал в США. Там играл Exhibition match, и они пошли мне на пользу, потому что я уже вышел с карантина с игровой практикой. Почти каждый день играл матчи и одновременно тренировался.
Что касается этого сезона, то предсезонку я делал в Минске, так как тяжело было куда-либо выехать. Мы решили сделать предсезонку в Минске, и она довольно хорошо прошла, – рассказал Аслан.
- Соперником Карацева по второму кругу станет Егор Герасимов из Беларуси, который обыграл Бенуа Пэра.
- Аслан – 111-я ракетка мира и победитель трех турниров серии «Челленджер».