Российский теннисист Аслан Карацев обыграл итальянца Джанлуку Магера в дебютном матче на «Шлеме» и вышел во второй круг Australian Open. После игры он дал эксклюзивный комментарий Eurosport.

– На наш взгляд легкая победа. Как было изнутри?

Australian Open Карацев впервые прошел во 2-й круг. У него 30 побед в 36 матчах 8 ЧАСОВ НАЗАД

– Не назвал бы его легким, так как это был первый матч на турнире «Большого шлема». Естественно, я настраивался на него. По счету казалось легко, но были нервы. В первом сете я повел с двойным брейком 4-1, потом потерял внимание, он вернулся [и сделал] 4-3, но мне удалось закрыть сет. Второй и третий сеты я хорошо сыграл на его подаче, по брейку взял и в итоге победил.

– В третьем сете ни одного проигранного очка на своей подаче. Насколько это нормальное явление для тебя?

– В третьем сете я очень хорошо начал подавать, раскрепостился. Он [Магер] сбавил чуть на моей подаче, можно сказать не старался.

– Теннисная пауза в прошлом году будто положительно на тебя повлияла, результаты становятся все лучше. В чем секрет?

– Все закончилось в марте, когда я играл «Челленджер» в Астане. Нам сказали, что все закрывается, нужно ехать домой. Я прекратил играть где-то на три месяца, физическую форму поддерживал и все. Позже начал тренироваться, поехал в Минск, сыграл там чемпионат Беларуси, а потом поехал в США. Там играл Exhibition match, и они пошли мне на пользу, потому что я уже вышел с карантина с игровой практикой. Почти каждый день играл матчи и одновременно тренировался.

Что касается этого сезона, то предсезонку я делал в Минске, так как тяжело было куда-либо выехать. Мы решили сделать предсезонку в Минске, и она довольно хорошо прошла, – рассказал Аслан.

Соперником Карацева по второму кругу станет Егор Герасимов из Беларуси, который обыграл Бенуа Пэра.

Аслан – 111-я ракетка мира и победитель трех турниров серии «Челленджер».

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